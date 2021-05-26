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Общество26 мая 2021 9:26

Разрушило стену и крышу: в Ревде грузовик с камнями въехал в жилой дом

На месте ЧП работает ГИБДД
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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ЧП случилось в среду утром. Фото: Антон Мешавкин

ЧП случилось в среду утром. Фото: Антон Мешавкин

Утро среды для жителей частного дома в Ревде выдалось не добрым. В одиннадцатом часу утра им в стену въехал КамАЗ, груженный камнями. Из-за этого стена треснула и частично была разрушена крыша жилого дома. К месту ЧП выехали сотрудники ГИБДД.

- Сотрудники Госавтоинспекции находятся на месте происшествия. Уже известно, что пострадавших нет. Все обстоятельства случившегося выясняются, - прокомментировали в УГИБДД по Свердловской области.

При этом сам грузовик въехал в жилой дом задней частью машину, будто сдавая назад. Как это произошло, сейчас выясняется.

К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Фото: Антон Мешавкин

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