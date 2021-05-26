«Сад памяти» в Ревде пополнился 200 новыми деревьями

Фото: предоставлено Управлением общественных связей УГМК

Во вторник, 25 мая, в поселке Кирзавод на территории школы №9, которая открылась в этом учебном году, участники акции высадили 200 саженцев: рябины, березы и яблони. Их приобрел ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса ОАО «УГМК») в питомниках «Мичуринский» и «Оленьи ручьи». Таким образом СУМЗ присоединился к Международной акции «Сад памяти», которая стартовала в марте 2021 года в городе-герое Севастополе.

В экологической акции приняли участие директор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников, глава ГО Ревда Ирина Тейшева и школьники.

Фото: предоставлено Управлением общественных связей УГМК

— СУМЗ является нашим постоянным партнером в экологических акциях. Не только в посадке лесных культур, но и в зарыблении в том числе. На территории области благодаря УГМК в этом году в рамках акции «Сад памяти» мы высаживаем более 300 тысяч саженцев. Для нашей области, нагруженной промышленным производством, такие акции очень важны, - заявил Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

— Участие в акции «Сад памяти» для нас большая честь. Она в память о наших земляках, о сумзовцах, которые отдали жизнь, чтобы мы жили мирно, были счастливыми. Поэтому акцию проводим именно в этом месте, где новая школа, и дети участвуют. На самом деле это здорово и очень правильно! Это от сердца идет. Чтобы мы помнили. Это важно. Будем в этой акции и дальше принимать участие, - отметил Багир Абдулазизов, директор ПАО «СУМЗ».

Фото: предоставлено Управлением общественных связей УГМК

Цель акции «Сад памяти» — создание зеленых памятников всем погибшим в годы Великой Отечественной войны. Организаторами акции выступают Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Региональный благотворительный фонд содействия сохранению памяти о полководцах Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, а также Всероссийского общества охраны природы и национального проекта «Экология».