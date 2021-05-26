Первые электрички утром отправляются в 3:25 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электрички отправляются с железнодорожного вокзала Екатеринбурга ежедневно с 3:25 до 22:21 – публикуем расписание на заключительные выходные мая 2021.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 6:45 («Екатеринбург – Колчедан»), 8:52, 11:47 («Екатеринбург – Нижняя»), 14:00 (Ласточка), 14:08, 16:38, 17:43, 17:51, 18:33 (Ласточка), 20:48

Один из самых регулярных маршрутов железнодорожного вокзала Екатеринбург-Каменск-Уральский, в расписании есть как простые электрички, так и скоростные Ласточки.

Что посмотреть: плотину на реке Каменке, чугунный монумент «Пушка» с двухметровыми колесами, монумент «Капсула времени», краеведческий музей имени Стяжкина, с артиллерийской коллекцией, собранной с 1733 года. Также в программу прогулки по городу можно включить посещение усадьбы купцов Воробьевых (ул. Ленина, 127), памятника архитектуры и истории «Волостная управа» и Свято-Троицкого кафедрального собора.

Запомнить город и насладиться видами поможет речная прогулка на кораблике (стоимость 500 рублей).

БОГДАНОВИЧ

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 6:54 («Екатеринбург – Камышлов» только 29 мая), 9:01, 13:00 («Екатеринбург — Ощепково — Озеро-Андреевское»), 14:50

Что посмотреть: краеведческий музей (ул. Советская, 2), «Камень двух колец», погулять на площади Мира, в парке Горького, парке Победы.

КАМЫШЛОВ

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 6:54, 13:00 («Екатеринбург — Ощепково — Озеро-Андреевское»)

Что посмотреть: памятник матросам броненосца «Потемкин» (он стоит на территории завода «Урализолятор»), Земскую управу на ул. Свердлова, 41, краеведческий музей на ул. Гагарина, 9, иконописную мастерскую Фалалеевой (ул. Советская, 25) и санаторий «Обуховский», где можно выпить знаменитую минералку.

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 7:04, 8:42 (Ласточка), 10:21 (Ласточка), 10:29, 13:13, 14:47 (Ласточка), 14:54, 15:49, 17:26 (Ласточка), 19:15 (Ласточка), 19:45

Направление электричек из Екатеринбурга с самым большим количеством Ласточек в расписании.

Что посмотреть: символ города – Лисью Гору, с нее открывается вид на весь город. Стоит заглянуть в парк Бондина, в новый парк на набережной реки Тагил – Народный, Музей истории горнозаводской техники (открыт на базе старинного Демидовского металлургического завода), старейший краеведческий музей России на пр. Ленина, 1. Также в программу можно включить посещение особняка Мирона Черепанова, Музей Уралвагонзавода, Парк советской скульптуры, Храм Александр Невского и набережную Тагильского пруда.

РЕВДА

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 8:27, 14:28, 17:33 («Екатеринбург – Дружинино») 9:21, 18:16 (Ласточка)

Что посмотреть: плотину, мраморную стелу, установленную в честь основания города, горы: Сороковую и Угольную, «Демидов-Центр», мемориальный комплекс, посвященный ревдинским рекрутам 1812 года, с гигантской пушкой, Еланский парк, дом культуры в сталинском стиле, памятники воинам-интернационалистам и ликвидаторам чернобыльской аварии, а также Кабалинские родники.

Часто жители Екатеринбурга ездят в Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Богданович и Невьянск Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕВЬЯНСК

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 7:04 («Екатеринбург – Нижний Тагил»), 8:42, 10:21 и 14:47 (Ласточки до Нижнего Тагила идут через Невьянск), 10:29, 13:13, 14:54, 15:49, 19:45 («Екатеринбург – Нижний Тагил»), 20:32

Что посмотреть: помимо наклонной Невьянской башни, Невьянский историко-архитектурный музей по соседству с башней, музей «Дом Невьянской иконы» (ул. Красноармейская, 2), купеческие дома и Невьянский пруд.

ПЕРВОУРАЛЬСК

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 6:01, 14:20 и 19:04 (электричка «Екатеринбург – Шаля»), 8:48 («Екатеринбург – Кордон»), 13:02 и 16:16 («Екатеринбург – Кузино»), 17:57 (Ласточка до Кузино), 19:36 («Екатеринбург – Билимбай»)

Что посмотреть: стела Европа – Азия, памятник «Единство фронта и тыла», Музей восковых фигур, поющий фонтан, Дидинский тоннель и Инновационный культурный центр («шайба»).

СЫСЕРТЬ

Когда: 29 и 30 мая 2021

Время: 9:09 («Екатеринбург – Полевской»), 10:05 и 17:58 («Екатеринбург – Верхний Уфалей»)

Что посмотреть: Дом-музей Бажова, питомник «Холзан», Тальков камень.

ЕЩЕ

29 и 30 мая в расписании электричек из Екатеринбурга есть еще несколько направлений с минимальным количеством поездов.

Например, до Шали электричка стартует с железнодорожного вокзала уральской столицы в 6:01, 14:20, 19:04 и 20:56.

До Колчедана в 6:45, до Кузино – в 7:20, 13:02, 16:16, 17:57 (Ласточка), до Дружинино – в 8:27, 14:28, 17:33 и 20:41, до Егоршино – в 8:38 и 12:32.

В Алапаевск можно уехать в 17:26 и 20:00, в Полевской – 9:09, а в Верхний Уфалей – в 17:58.