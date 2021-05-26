В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбург пришла долгожданная прохлада. Все благодаря ночной грозе, о которой заранее предупреждали синоптики. В МЧС отмечают, что ветер с порывами до 18 м/с, дожди и грозы местами в Свердловской области сохранятся 26 мая. Сейчас в регионе объявлено штормовое предупреждение. К слову, в Полевском и Первоуральске выпал крупный град.

А раним вечером уральцы могли наблюдать начало коридора затмений, луна была на 15% больше обычного. Это явление будет длиться до 10 июня.

Во время непогоды лучше стоять подальше от легких построек, остановок, линий электропередачи, деревьев. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий.