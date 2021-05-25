Когда хотят оболгать: как мужчинам избежать необоснованных обвинений в педофилии

В «группе риска» мужчины, работающие с детьми Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последние годы в России довольно часто стали заводить уголовные дела, связанные с сексуальными преступлениями против детей. Эту тенденцию отмечают не только адвокаты, защищающие обвиняемых по этим статьям, но и правозащитники. На эту проблему, в частности, обращала внимание уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В эфире радио «Комсомольская правда» омбудсмен подробно рассказывала о случае, когда на мужчину завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». По словам омбудсмена, мужчина (по данным «КП» он является врачом. – Прим. Ред.) справлял малую нужду. Этот процесс из окна дома случайно увидели две девочки. На мужчину завели уголовное дело и отправили его в СИЗО. Позже омбудсмену удалось добиться, чтобы ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Также в «группе риска» по подобным преступлениям оказались педагоги и детские массажисты. Весной в Екатеринбурге Артема Аракеляна, являющегося инвалидом I-й группы в связи с проблемами со зрением, приговорили к 15 годам колонии строго режима. Суд признал массажиста виновным в сексуальных преступлениях против трех девочек. По словам супруги подсудимого, о преступлении они заявили лишь спустя несколько лет, а адвокат Артема Аракеляна уверял, что все дело было построено на показаниях «фантазирующей потерпевшей».

Весной в Екатеринбурге завели уголовное дело на 83-летнего тренера по настольному теннису. По словам пожилого мужчины, девочка разозлилась на него из-за того, что он выгнал ее с занятия. "Комсомолка" публиковала видеозапись произошедшего.

Мы поговорили с адвокатом по уголовным делам Максимом Шестопаловым. Он дал ряд советов, которые помогут взрослому мужчине не стать жертвой мести подростков и не попасть под «уголовку» из-за разыгравшейся фантазии родителей ребенка.

В прошлом адвокат защищал фитнес-тренера Алексея Сушко, которого обвинили в мастурбации при ребенке. Свою вину спортсмен так и не признал.

СТОИТ ЛИ В СЛУЧАЕ КОНФЛИКТА СНИМАТЬ ПОДРОСТКОВ НА ТЕЛЕФОН

- Давайте представим ситуацию. Компания подростков ведет себя вызывающе. Например, выражается матом. Взрослый мужчина решил сделать им замечание. С учетом современных реалий, есть риск, что кто-то из них решит отомстить и пожалуется родителям, сказав, что к нему приставал взрослый.

- Если ребенок ведет себя неадекватно, начинает хамить или грубить, то самая правильная реакция будет просто отойти в сторону. Если реакция агрессивная, то можно вызвать полицию. Но бороться с ветряными мельницами и изображать из себя Дон Кихота, точно не стоит.

Максим Шестапалов был первым адвокатом Алексея Сушко. Последний получил всероссийскую известность, как "мужчина, посидевший на диване с девочкой". Свою вину Алексей Сушко так и не признал Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Есть ли смысл мужчине снимать подростков на телефон, чтобы потом не быть обвиненным в сексуальном преступлении?

- Реакция современного подростка будет агрессивная. Он может решить, что ролик с ним собираются выложить в YouTube. В юриспруденции такое поведение будет называться «провоцирующее поведение жертвы».

Но если человек все-таки решил вмешаться и снять происходящее на телефон, чтобы потом доказать, что он не маньяк или извращенец, то нужно снимать с первой и до последней секунды. Причем снимать четко. Но зачастую люди не могут так делать. Запись прыгает, прерывается. Отсюда может появиться двусмысленность в понимании происходящих событий.

Если на записи будет видно, что ты подошел к подросткам в связи с их неадекватным поведением, то такое видео потом действительно может послужить доказательством невиновности.

Могу посоветовать: нужно сразу кидать эту запись в «облако». Ведь телефон могут разбить или отобрать.

Хотя все-таки, если тебя хотят оболгать, против этого нет оружия. Ты представишь видео, но тебе могут сказать, что на него попало не все.

Но я считаю, что несмотря всю безбашенность нашей правовой системы, до суда из 10 подобных заявлений доходит только одно. Девять оказываются в корзине.

Действия мужчины, справлявшего нужду перед группой детского сада, подпадают под статью «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальное наказание по этой статье – 20 лет колони Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВЛЯТЬ МАЛУЮ НУЖДУ НУЖНО ТОЛЬКО В ТУАЛЕТЕ

- Если мужчина справляет малую нужду, и это случайно увидели дети, на него могут завести уголовное дело?

- В Тюмени еще несколько лет назад на мужчину, который помочился в кустах, возбудили уголовное дело. Там 24 потерпевших, целая группа детского сада. Мужчина просто зашел в кусты, которые были у детсада. Видимо, не подумал, что это могут увидеть дети. Следователи сами понимают, что это противоречит здравому смыслу, но уголовное дело по 132-й статье (Насильственные действия сексуального характера) возбуждено, и прекращать его никто не собирается.

Может быть и такая ситуация: остановился на трассе, а мимо едет автобус с детьми. Или просто машина с мнительной мамой ребенка. Сегодня очень легко «влипнуть», чтобы тебя обвинили по подобной статье. Поэтому рисковать не стоит, нужно искать туалет.

ВМЕСТО СОЦСЕТЕЙ – ОБЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

- Иногда мужчины вступают в переписку в соцсетях с девушками, не зная того, что они еще несовершеннолетние. Разговор может зайти далеко, в том числе и коснуться интимных тем. Потом такие переписки становятся поводом для возбуждения уголовных дел. Как быть в этой ситуации?

- В соцсетях обезопасить себя очень сложно, ведь ты не знаешь, с кем общаешься – с подростком или взрослым. Интернет полон лжи. И ты никогда не сможешь доказать, что не знал истинный возраст человека.

Под сексуальное предложение, при желании, можно подогнать любое слово.

Совет тут может быть только один: учиться знакомиться в реальной жизни, а не в интернете.

ДЕТСКИЕ МАССАЖИСТЫ – В «ГРУППЕ РИСКА»

- Наверное, можно сказать, что представители некоторых профессий сейчас входят в «группу риска». Например, детские массажисты. Как себя обезопасить им?

- Как правило, это связано с неадекватностью матерей таких детей. Таким женщинам хочется сказать: если ты считаешь, что твой ребенок предмет сексуальных вожделений, то делай ему массаж дома сама.

Для представителей таких профессий можно посоветовать только одно: внимательнее общаться с родителями этих детей. Если понимаешь, что есть хотя бы малейший риск того, что тебя потом в чем-то обвинят, то откажись от работы, либо делай массаж в ее присутствии, используя видеосъемку. Причем съемка должна быть такая, чтобы на видео попадала генитальная область массажиста.

К сожалению, сейчас у нас есть перекос в правоприменительной практике и пока путей решения не видно.

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