Как жители Свердловской области могут сэкономить на топливе?

У жителей Среднего Урала появился шанс сэкономить на топливе Фото: Алексей БУЛАТОВ

МТС и сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» запустили первую в России подписку, объединяющую в себе оплату топлива на АЗС и доступ к цифровым продуктам экосистемы МТС.

Первыми, кто получил возможность воспользоваться сервисом, стали водители в Свердловской области. Размер скидки на топливо составляет 10%. Кроме этого подписчики бесплатно получают набор цифровых сервисов от МТС.

КАК КУПИТЬ И ЧТО ТУДА ВХОДИТ?

Приобрести подписку можно в приложении МТС Cashback в разделе «Акции». Стоимость – 5900 рублей. Управление подпиской и баланс доступны на карточке «Подписка на топливо» также в разделе «Акции».

Покупая подписку, клиент получает 6500 топливных баллов, которые он может потратить на оплату топлива из рассчета 1 балл = 1 рубль. Кроме этого:

- Месячный доступ к десяткам миллионов композиций в приложении МТС Music.

- Месячный доступ к облачному хранилищу МТС Вторая память с квотой 80 Гбайт.

- Услугу «Блокировка спам-звонков» сроком на месяц.

- Партнерства компаний из разных отраслей для создания на базе цифровых платформ новых пользовательских продуктов — перспективное направление, которое является одним из инструментов расширения экосистемы МТС. Сотрудничество МТС и Лукойл — это новый пользовательский опыт как для клиентов, так и для самих компаний, поскольку предполагает тесное IT-взаимодействие и совместное выстраивание логичного и простого клиентского пути при использовании продукта. Пилотный запуск в четырёх регионах позволит автолюбителям оценить удобство и выгоду предложения, а нам и партнёру — эффективность этого эксперимента, по результатам которого будет принято решение о масштабировании проекта на всю страну, - отметила вице-президент МТС по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Топливные баллы можно использовать для оплаты любого вида топлива на заправках «ЛУКОЙЛа» в течение 30 дней с даты покупки. Для оплаты баллами на заправке необходимо предъявить QR-код, который формируется нажатием кнопки «Заправиться» на карточке «Акции» в приложении.

При использовании баллов, клиент должен оплатить наличными или картой, минимум один рубль от стоимости заправки. Продлевать подписку можно не чаще одного раза в 30 дней. Предложение действует до конца июля этого года.

Фото: МТС

Важно! МТС вернет вам деньги за подписку, если вы ни разу не воспользовались ею.

- Партнерство с МТС и участие в таком проекте – это новый и чрезвычайно интересный опыт для нас, поскольку сегодня мы запускаем принципиально новый продукт с одной из крупнейших цифровых компаний в России. Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо ПАО «ЛУКОЙЛ» и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнёрство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях, — отметил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Максим Дондэ.