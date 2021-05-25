На Урале под Камышловом горит мусорный полигон

Фото: группа «[Пк] Подслушано Камышлов» в соцсети «Вконтакте»

В Свердловской области под Камышловом горит мусорный полигон. Как уточнили в региональном МЧС, спасатели борются с огнем на площади одного гектара.

Столб дыма виден за несколько километров. Местные жители Камышлова отмечают, что именно на эту свалку свозят мусор со всего города и ближайших поселков.

- Пролетели вертолеты, скорее всего, для тушения огня на свалке, - пишут очевидцы в группе «[Пк] Подслушано Камышлов» в соцсети «Вконтакте».

Фото: группа «[Пк] Подслушано Камышлов» в соцсети «Вконтакте»

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщения о пожаре поступили в 7:51, но спасатели до сих пор пытаются потушить огонь.

- Есть несколько разрозненных очагов площадью в один гектар. В тушении задействованы 2 единицы техники. Угрозы распространения нет, - добавили в ведомстве.

Напомним, на Урале уже третью неделю стоит аномальная жара. Из-за теплой погоды и отсутствия дождей в регионе сохраняется пожароопасная ситуация. Увеличилось количество пожаров в жилых домах, также горят и леса.