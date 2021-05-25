Чете грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чкаловском суде Екатеринбурга прошел допрос Гилы и Михаила Германских, которых обвиняют в избиении до смерти 6-летнего приемного сына Никиты. По версии следствия, чета на регулярной основе истязала ребенка за малейшее непослушание.

Но у пары свое мнение на этот счет, они утверждают, что мальчик поскользнулся в ванной и умер именно от травмы, полученной в результате несчастного случая. По словам адвоката Дмитрия Жикина, позиция супругов на этот счет осталась прежней.

В 2018 году Германские забрали из детского дома Нижнего Тагила Никиту и его младшего брата Диму. У мальчиков была трудная судьба: мать погибла, отец алкоголик, а бабушку лишили прав на воспитание внуков.

Гила Германская и приемные сыновья. Фото: личный архив семьи

- Никита был очень трудным и неусидчивым ребенком, - объясняет Гила Германская . – К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел.

Никита умер летом того же года, через несколько часов после «падения в ванной». Следователям пришлось добиваться эксгумации тела, чтобы доказать, что ребенок не мог нанести себе травмы сам. Более того, по итогам экспертизы вскрылись и другие повреждения.

Михаил Германский с детьми. Фото: личный архив семьи

- Нас предупреждали, что дети трудные и нуждаются в особом присмотре и обучении, - рассказывал «КП» Михаил Германский. – Да и получить ту же опеку в нашей стране это целое приключение. Год мы ходили в школу приемных-родителей. Затем собирали справки об уже имеющихся детях, что у нас есть квартира и условия для воспитания.

В прошлом году Гилу Германскую признали виновной и назначили 12 лет в колонии общего режима. Однако областной суд оправдал женщину по трем статьям из четырех с правом на реабилитацию.

Сейчас дело рассматривает суд присяжных, Гиле и Михаилу Германским грозит до 15 лет заключения. После смерти Никиты из семьи изъяли маленького Диму и приемную дочь Ангелину.

- Физическое насилие по отношению к ребенку применялось в период с февраля 2017 по июль 2018 года, по малозначительным поводам, на почве возникшей к мальчику личной неприязни. В один из дней мальчику была причинена закрытая черепно-мозговая травма, от которой он скончался, -напоминают обстоятельства дела в СУ СКР по Свердловской области.