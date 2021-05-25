Предприниматели VS государство. Как бизнес Урала пережил пандемию, и кто помог предпринимателям остаться на плаву

Фото: КП

После первого заражения человека COVID-19 стало понятно: в ближайшие годы не обойдётся без потерь. При этом, аналитики, во внимание которых попало предпринимательство, сразу заявили: среди пострадавших окажутся, в первую очередь, представители малого и среднего бизнеса, в том числе и Свердловской области. Кто им поможет?

Рывок в экономике?

Беспрецедентная остановка деловой активности ради борьбы с коронавирусом, который накрыл мир в марте 2020 года, резко и очень жёстко пошатнула экономику России. Обвал цен на нефть, падение спроса на экспорт, рекордное сокращение доходов населения, рост безработицы — всё это сказалось на качестве жизни уральцев. Сейчас экономика очень робкими шагами начинает выходить из кризиса.

- В масштабах российской экономики очевидны два тренда: во-первых, очень сильное влияние на отрасль падения реальных доходов населения вместе с девальвацией рубля почти на 30%. Во-вторых, активизация экономической активности. — Говорит основательница и главный исполнительный директор ГК «Строчка» Юлия Лопаницына. — Так, например, предприниматели постепенно начинают проводить массовые мероприятия, для которых требуется текстильная продукция, брендированная одежда и т.д. А несколько дней назад, к слову, Владимир Путин в рамках Послания Федеральному собранию озвучил комплекс мер, включая инфраструктурные кредиты субъектам, которые позволят нарастить темпы развития и, конечно, приведут к росту спроса на продукцию, в том числе «Союзлегпрома».

Легкая промышленность — одна из системообразующих отраслей, включающих в себя 18 подотраслей. Она является своеобразным экономическим маркером реального спроса и потребления, особенно в кризис и посткризисный период.

- Современная лёгкая промышленность — это не только швейное производство, но и высокие технологии обработки и обогащения волокон, текстиля для разного вида бизнеса. Сейчас нам важно гибко реагировать на спрос — отслеживать возможности и кооперироваться внутри отрасли для взаиморазвития. Именно поэтому мы и создали отраслевой комитет внутри Уральской ТПП, куда приглашаем все коллегию. В конце концов, Россия обязана сделать рывок к несырьевым секторам экономики.

Россия обязана, но сделает ли? Вопрос остаётся открытым, считают другие представители уральского бизнеса.

Фото: КП

«Фуры больше месяца стояли на обочине»

Руководитель департамента продвижения Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства Андрей Ермоленко говорит, что предпринимателям всегда было непросто существовать в России. А когда наступил кризис, бизнесмены столкнулись с отсутствием информации. Что делать, куда бежать, когда закрываться, до какого часа работать, как устанавливать защитные экраны в такси и в кафе, как действует указ губернатора о противодействии коронавирусу и т.д.?

- Понимая, что люди не получают ответы на эти вопросы от правительства, областной Фонд поддержки предпринимателей настроил специальную горячую линию. За последнюю неделю марта и за апрель количество звонков увеличилось в 20 раз! Поэтому мы перешли в круглосуточный режим работы, чтобы помогать всем обратившимся. И у нас получилось, — рассказывает Руководитель департамента продвижения Свердловского областного Фонда поддержки предпринимательства Андрей Ермоленко.

Не получили ответов и представители Уральской торгово-промышленной палаты, которые в итоге своими силами стали помогать пострадавшим от коронакризиса. По словам Президента организации Андрея Беседина, государство в этот период сработало неэффективно.

- Оно не прислушивалось к нашим рекомендациям, и, если честно, это обидно, потому что мы работали круглосуточно, чтобы дать первый пакет предложений. Получили ли мы ответ? Нет. Хотя писали: «С начала пандемии прошло полторы недели, вы идёте неправильным путём — так вы не спасёте реально пострадавших. Давайте сделаем вот так? И ряд предложений». Большое негодование вызвал список ста предприятий, которым, по мнению правительства, нужна первоочередная поддержка. Как их отбирали, по какому принципу? Непонятно! Мы предлагали другие подходы, чтобы помощь была именно тем, кто особо нуждается. А государство говорило: «Да нестрашно. Эти умрут, другие придут.

Но разве коллеги дадут друг другу вот так просто сдаться? Александр Салаутин, руководитель филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, признаётся, что год выдался действительно сложным. Да, со стороны казалось, что колёса на месте, водители есть, грузы формируются, а значит, всё хорошо. На самом деле всё не совсем так.

- Когда государство стало вводить ограничения, наши перевозчики столкнулись с очень жёсткими проблемами. Мы оказались ограничены в проездах через границы. Сначала это проявилось на западном направлении — Венгрия, Словакия, Чехия. Там нас ставили на четырнадцатидневный отстой, и поэтому срывались контрактные обязательства. Затем то же сделала Турция, которая не пропускала наши машины со стороны Грузии. При этом их личные транспортные средства ходили без ограничений. Большим ударом стал запрет въезда в Китай. На подъездах скопилось на тот период более 1200 единиц транспортных средств. Можете себе это представить? Все дороги, стоянки были забиты огромными фурами. Первый, кто нам помог — Андрей Беседин. Он обратился к генеральному консулу Китая в Екатеринбурге с просьбой создать механизм оформления виз для водителей. Он действует и сегодня, но его создание потребовало времени и личного участия коллег, а не государства.

Также «в ручном режиме» приходилось добиваться разрешения на возобновление работы закрытых предприятий. Директор «Свердловского завода трансформаторов тока» Алексей Бегунов вспоминает те первые недели так:

- Первое, с чем пришлось столкнуться, было объявление: вы не попадаете ни в какие списки работающих предприятий. Но вы должны платить людям зарплаты непонятно за что. А у нас заказы, которые невозможно сорвать, потому что там штрафы, которые не покрываются никаким форс-мажором. И мы в ручном режиме с помощью торгово-промышленной палаты добивались разрешения вывести на работу людей. А это тысячный коллектив, все их проблемы – это мои проблемы, которые я должен решить. Что касается наших заказчиков, у всех сразу прекратились или были отложены инвестиционные программы, а остановка нашего предприятия означала паузу в работе многих из наших подрядчиков.

Фото: КП

Кризис — время новых возможностей?

Если для одних предприятий коронакризис стал неподъёмной ношей, то для других — новой возможностью повысить показатели. Первыми в уральском регионе, кто быстро перепрофилировал производственные мощности под выпуск масок, костюмов и других СИЗ, стали сотрудники «Союзлегпрома».

- Кризис для нас стал большой возможностью, — говорит Юлия Лопаницына. — Мы одними из первых в регионе сфокусировались на разработке и производстве средств индивидуальной защиты, поскольку спрос на повседневную, форменную, детскую одежду упал почти до нуля. Но вместе с тем, в это время самой сильной компетенцией стало производство высококачественного мерча и спортивной одежды.

Есть в уральском регионе и предприятия, которым не пришлось перенастраиваться. АО «Здравмедтех-Екатеринбург», которое производит медицинские изделия однократного применения уже больше 20 лет, принял вызов 2020 года сразу, как это потребовалось.

- Мы испытали взрывной рост спроса на хирургические маски, комплекты одежды врача-инфекциониста и медицинские халаты, — рассказывает финансовый директор АО «Здравмедтех-Екатеринбург» Екатерина Воронова. — Эта продукция была использована в больницах, в том числе и для «красных зон». С целью удовлетворить спрос на СИЗ, мы увеличили производство продукции в 200 раз.

Фото: КП

Что сейчас?

По словам Президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, «сейчас нет единого показателя, который мог бы охарактеризовать то, как предпринимательское сообщество региона пережило коронавирус в 2020 году». Однако есть объективные цифры, которые говорят: в целом Свердловская область неплохо пережила кризис, а некоторые компании смогли даже вырасти на нём.

- Объёмы по выпуску продукции выросли на 2% относительно 2019 полноценно здорового, непандемийного года, — отмечает Президент УТПП Андрей Беседин. — Да, чуть-чуть просели металлурги, которые всегда были нашим локомотивом, чуть-чуть просело жилищное строительство, но многие предприниматели быстро сориентировались и смогли перестроиться на новые условия работы, например, стали зарабатывать на производстве и реализации средств индивидуальной защиты. А кто-то в полной мере воспользовался мерами господдержки. Это тоже отлично!

Помощь государства оказалась своевременной для транспортной компании «Автоколонна 1212». Генеральный директор компании Ирина Шведова признаётся, что они попали в перечень организаций, которым положена помощь России, и они её получили.

- Мы воспользовались снижением общей ставки страховых взносов, которое составило до 15% с 1 апреля 2020 года, — делится опытом Ирина Шведова. — Также с большим облегчением приняли помощь в виде освобождения от уплаты за второй квартал страховых взносов, транспортного налога, налога на прибыль. Получили субсидию на выплату заработной платы — 12 130 рублей на каждого работника, согласно постановлению Правительства РФ от 24 апреля 2020 года. Кроме этого, компания получила субсидию из федерального бюджета в размере 4 700 000 рублей.

Получается, что на региональном уровне проблемы, которые были вызваны коронавирусом, решаются (хоть и не в полной мере), за счёт взаимоподдержки уральских предпринимателей, власти и бизнес-сообществ, а не благодаря помощи государства. На федеральном уровне не видят проблемы на «местах», а если видят, то даже не принимают предложений от бизнесменов. А зачем? Можно же просто подписывать приказы, а до чего они доведут экономику — никому неинтересно.

Но самый главный вопрос – что дальше? Пока никто не озвучил, не показал реальной программы выхода в нормальный режим работы экономики и когда это произойдет- тоже вопрос.