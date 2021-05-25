Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 мая 2021 года

На Среднем Урале проводится кампания по вакцинации населения от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции, из которых 22 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Полевском, Каменске-Уральском, Березовском, Дегтярске, Качканаре, Кировграде, Красноуфимске, Ревде, Нижнем Тагиле, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число новых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 88 720, из которых 82 592 окончились полным выздоровлением. За сутки диагноз сняли у 99 человек.

Динамика распространения коронавируса на 25 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состоянии 237 пациентов оценивается как тяжелое, 128 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 86 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 355 человек.

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