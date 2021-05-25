Активно осваивать лапароскопические методики Свердловские онкологи начали параллельно с поступлением новых стоек для малотравматичной хирургии. Фото: пресс-служба СООД

Абдоминальные хирурги Свердловского областного онкологического диспансера провели многочасовую операцию по удалению опухоли сигмовидной кишки четвертой стадии и метастаз в правой доле печени.

Примечательно, что благодаря лапароскопическим стойкам удаление новообразований провели через несколько маленьких проколов. А открытый доступ пришлось бы осуществлять через полуметровый разрез на животе.

«Особенность операции заключалась в единовременном удалении основной опухоли и анатомической резекции метастаза в печени. При этом метастаз из органа был удален локально вместе с его одним сегментом, именно поэтому хирургическое вмешательство практически не повлияло на его функцию: печень со временем полностью восстановится», − пояснил руководитель центра абдоминальной хирургии Свердловского онкодиспансера Вадим Голоднов.

В диспансере отмечаю, что лапароскопические операции длятся дольше открытых, не уступая им по эффективности, а вот процесс восстановления у пациентов проходит почти вдвое быстрее.

«Около полугода я не обращала внимание на симптомы. Надеялась, что пройдет само. Однако после колоноскопии стало понятно, что требуется срочная помощь врачей. Призываю всех не пренебрегать диагностикой, поскольку сейчас она очень доступна», − поделилась впечатлениями пациентка.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю 24-летней Алины Вафиной, которая на протяжении нескольких месяцев вела борьбу с раком. У юной екатеринбурженки выявили опухоль сигмовидной кишки, хотя изначально у нее болел копчик. Сейчас у девушки ремиссия, недавно она сожгла свою больничную одежду.

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