Партия «Новые люди» предложила учить предпринимательству школьников Екатеринбурга

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Согласно исследованию* предпринимательской активности среди молодых людей, проведенному партией «Новые люди» и Всероссийским центром изучения общественного мнения, причинами такого выбора называют независимость, высокий доход и широкие возможности для самореализации. При этом сразу 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует, - отметил Алексей Нечаев.

Фото: партия «Новые люди».

По мнению экспертов, ситуацию сможет исправить массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания своего первого бизнеса, новые подходы к образованию школьников. Этим и занимается фонд «Капитаны», который основал Алексей Нечаев. Специалисты фонда в Москве и 12 регионах России реализуют программу обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

В регионах прекрасно понимают не только важность проблемы, но и практически полное отсутствие конкретных алгоритмов ее решения на государственном уровне, слабое информационное освещение работы в этом направлении:

- В Свердловской области действуют сразу несколько организаций, которые занимаются поддержкой молодежного предпринимательства, - говорит екатеринбургский общественник, кандидат от партии «Новые люди» Ярослав Бородин. - Вместе с тем далеко не все молодые люди знают о конкретных механизмах, которые позволили бы им основать собственное дело.

По мнению Бородина обучение школьников основам предпринимательства позволит ребятам получить представление о работе рыночных механизмов, обращению с личными финансами.

Анастасия Филиппова. Фото: партия «Новые люди».

С такой точкой зрения согласна Анастасия Филиппова – студентка третьего курса и успешный предприниматель.

- Я начала интересоваться бизнесом в 14 лет. Зарабатывать стала в 20, после обучения предпринимательству. Если бы у меня появились навыки ведения собственного дела раньше, я бы не теряла столько времени. Зарабатывать начала бы сразу после школы. Ведь это так классно: не думать долго куда пойти учиться, а сразу знать где и как ты заработаешь - рассказывает Филиппова.

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*Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.