В Каменске-Уральском в реке утонул подросток

Друзья сначала плавали на лодке, а затем решили искупаться и понырять Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском накануне днем, 24 мая, утонул 16-летний мальчик. Трагедия произошла на реке Каменке, в районе школы № 38. Трое друзей сначала плавали на лодке, а затем решили искупаться.

- Двое друзей нырнули, отплыли от берега, оглянулись и поняли, что третий тоже нырнул за ними, но так и не выплыл. Друзья пытались искать его вдоль берега, но безуспешно, после чего сразу же сообщили об этом в полицию, - рассказали в отделе МВД России «Каменск-Уральский».

Поиски погибшего мальчика продолжались несколько часов. Около семи вечера водолазы достали тело подростка из воды.

Погибший мальчик рос в полной семье с матерью и отцом, в школе его характеризуют положительно. На учете в инспекции по делам несовершеннолетних подросток не стоял. Убитые горем родители рассказали полицейским, что их сын не любил купаться.

К сожалению, это не первый случай гибели ребенка в воде в Каменском городском округе. Вечером, 21 мая в селе Клевакинском утонул 15-летний парень, купавшийся в Тычкинском пруду. А на следующий день на карьере Силикатном утонул семилетний мальчик.

В МЧС отмечают, что ни один из пляжей или водоемов Свердловской области не является безопасным для купания. По поручению начальника регионального главка полиции Александра Мешкова будут созданы мобильные группы для контроля нахождения детей у воды.

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