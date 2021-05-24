День пограничника отмечают в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 мая 2021 в Екатеринбурге будут отмечать День пограничника.

В России его учредили в 1994 году. В календаре Советского Союза день, как особенный, был помечен с 1958 года. Именно 28 мая в 1918 году в РСФСР создали Пограничную охрану, которую позже переименовали в войска и службу.

Традиционно в этот день те, кто служил и служит в подразделении, встречаются, проводят церемонию возложения цветов к мемориалам, выставки и концерты.

Публикуем программу празднования Дня пограничника 2021 в Екатеринбурге.

27 МАЯ

В 18:00 на площади Мотоциклистов в парке Маяковского возложат цветы к памятнику пограничникам-уральцам. Традиционно пройдет минута молчания и прозвучит гимн.

28 МАЯ

10:00 – 11:45 – официальное мероприятие Дня пограничника 2021 в Екатеринбурге. На площади мотоциклистов возложат венок к памятнику пограничникам-уральцам, почтят память минутой молчания и прозвучит гимн.

Праздничный концерт состоится с 12:00 до 13:15 – выступит оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Также пограничники встречаются на площади Советской Армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одним местом встречи в День пограничника в Екатеринбурге считается площадь Советской Армии, 2021 год не станет исключением. В прошлые годы уже с 10:00 сюда съезжались пограничники со всего города, чтобы почтить память погибших воинов и возложить цветы к монументу «Черный тюльпан».