Погоняем? На Урале 36-летний звукорежиссер разбился в прямом эфире, уходя от погони полиции

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В минувшие выходные в ночь с субботы на воскресенье в Сухом Логу разбился 36-летний звукорежиссер местного дворца культуры «Кристалл» Александр Глазырин. Мужчина ездил по городу на своем автомобиле Lada Priora и распивал алкоголь за рулем. Местные жители обратились в ГИБДД, и пока один из экипажей пытался разыскать водителя, молодой человек подъехал к другой патрульной машине и бросил вызов сотрудникам полиции.

Дерзкий молодой человек спросил у инспекторов «Погоняем?», после чего резко увеличил скорость и попытался скрыться. Экипажи ГИБДД тут же пустились за ним. Однако преследование продлилось недолго. На улице Пушкинской водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, вылетел с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась. Примечательно, что уралец вел прямой эфир во время погони.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Инспекторы успели извлечь из автомобиля водителя без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины, - рассказывают в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ранее Александра Глазырина уже привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. В полиции проводят проверку, которая определит, был ли водитель действительно пьян. Известно, что в момент ДТП Александр не был пристегнут ремнем безопасности.

Фото: паблик Вконтакте "ДК Кристалл"

В дворце культуры «Кристалл», где Глазырин работал в течение нескольких лет, обескуражены его гибелью. Коллеги звукорежиссера отзываются о нем как о настоящем профессионале своего дела, которого знал весь город. Знакомые говорят, что он был надежным другом, простым и открытым парнем, которого редко видели без улыбки. У 36-летнего Александра осталось двое маленьких детей. Прощание с ним состоится 27 мая на большой сцене Дворца.