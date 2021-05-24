ВЭБ.РФ измерит качество жизни в российских городах

Пилотный анализ эксперты ВЭБ уже провели в 10 российских городах. Фото: Shutterstock

Госкорпорация ВЭБ.РФ измерит качество жизни россиян. ВЭБ в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, PwC и РАНХиГС планирует провести аналитику 118 крупнейших российских городов и региональных столиц за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Принимая во внимание, что обе столицы являются мировыми мегаполисами, решено было не применять к ним общую систему оценки.

«В ближайшие годы ВЭБ и партнеры по линии развития агломераций направят более 1 трлн рублей на развитие социально чувствительной инфраструктуры не менее чем в 50 городах по всей стране. Для этого нужен практический инструмент, который позволит фокусировать ресурсы на действительно актуальных проблемах», - рассказал руководитель блока аналитики и маркетинга ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

Эксперт отметил, что в основу оценки качества жизни лягут такие показатели качества жизни, разработанные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как Индекс лучшей жизни (создан для оценки влияния различных аспектов на жизнь людей и их благосостояние и измеряется по странам), Индекс регионального благополучия (тот же показатель, только для регионов) и Индекс достижения целей устойчивого развития на местном уровне (структурирован по 17 целям, которые определяет ООН для устойчивого развития тех или иных стран, регионов, городов).

«Наша амбиция – дополнить практики ОЭСР важными для России показателями (качество транспорта, приверженность здоровому образу жизни или благоустройство территорий) и провести комплексную оценку. Для этого будут использованы открытые данные более чем по 200 показателям», - добавил Самохин.

Пилотный анализ эксперты ВЭБ уже провели в 10 российских городах. Специалисты учитывали данные по 90 показателям. Первые результаты исследования будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме.