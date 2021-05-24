В Екатеринбурге ФСБ проводит масштабную операцию по разоблачению высокопоставленных силовиков

Следствие предполагает, что к преступлению могли быть причастны и другие полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ФСБ проводит масштабную операцию по разоблачению полицейских, которые могут покровительствовать наркоторговцам. В ее рамках 13 мая второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по пятой части статьи 290 УК РФ (Получение взятки). Фигурантами уголовного дела стали двое оперативников из отделов полиции №5 и 8. Оба силовика имели звания старших лейтенантов.

- По версии следствия, в ноябре прошлого года указанные полицейские вымогали у мужчины, который согласно оперативным данным имел отношение к наркоторговле, около полумиллиона рублей. Деньги предназначались за то, чтобы закрыть глаза на его преступную деятельность, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, помимо двух оперативников, уголовное дело о получении взятки возбуждено и в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников городского УМВД.

Оперативным сопровождением операции против нечистых на руку силовиков занимаются сотрудники ФСБ.

Вот как данную информацию прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- Речь идет о совместной успешной оперативной разработке ФСБ и сотрудников УСБ регионального главка МВД. Именно эти службы выявили и изобличили нечистых на руку стражей порядка, направив по итогам собранные материалы для принятия адекватных процессуальных мер реагирования в СК, - рассказал полковник Горелых.