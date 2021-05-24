«Справедливая Россия» предложила ввести бесплатное образование в России, а начать с Екатеринбурга

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Справедливая Россия"

Партия «Справедливая Россия – За правду» начала готовиться к сентябрьским выборам, когда мы будем определять новый состав Госдумы. В связи с этим в Екатеринбург в пятницу 21 мая приехал председатель партии Сергей Миронов. Здесь он объявил о пакете законодательных инициатив, который партия внесет на рассмотрение в Госдуму.

ПЛАТИТЬ ЗА УЧЕБУ НЕ ПРИДЕТСЯ

Все инициативы связаны с образованием и предлагают внести несколько изменений в работу школ и вузов страны. Екатеринбург станет пилотной площадкой, ведь именно здесь через два года пройдут всемирные студенческие игры – Универсиада.

- Мы предлагаем сделать Екатеринбург первым гордом, где первое профессиональное высшее образование везде в любом вузе будет только бесплатным, - объявил Сергей Миронов.

В партии напоминают, что сейчас средняя стоимость обучения в регионе составляет 137-190 тысяч рублей в год. Благодаря введению бесплатного образования вздохнуть свободно смогут абитуриенты не только Свердловской области, но и всей страны. Поступать в вузы Урала приедут даже абитуриенты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Чтобы реализовать эту инициативу, в «Справедливой России» предлагают увеличить количество средств, выделяемых на среднее и высшее образование – они должны составлять не менее 7% от ВВП страны.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Справедливая Россия"

УЧИТЕЛЯ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ

Второй законопроект – создание в школах и вузах органов общественного самоуправления из родителей и учащихся. Они смогут наложить вето на такие эксперименты, как введение дистанционного образования, а также будут контролировать уровень зарплат у преподавателей.

- Мы предлагаем сделать так, чтобы средняя зарплата учителя в любом регионе со всеми надбавками составляла не менее 200% от средней зарплаты этого субъекта федерации, чтобы не нужно было перерабатывать на 1,5-2 ставки, - отмечает Сергей Миронов.

Также депутаты «Справедливой России» предлагают ввести сокращенную рабочую неделю для педагогов, которая будет не больше 36 часов, а также сделать ежегодный отпуск не меньше 48 дней. Для преподавателей вуза законопроект предусматривает специальные доплаты. Кандидат наук будет получать не меньше половины оклада. Доктор – не менее одного оклада. Дополнительные деньги будут получать носители ученых званий.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Справедливая Россия"

СТУДЕНТАМ МОЖНО НЕ ПОДРАБАТЫВАТЬ

Третий законопроект касается студенческих стипендий. «Справедливая Россия» предлагает увеличить минимальную стипендию до уровня минимального прожиточного минимума в регионе. Еще интересная инициатива - плата за общежитие для студентов не должна быть больше 10% от стипендии.

- Эти законопроекты будут направлены на то, чтобы образование заняло действительно достойный уровень в строительстве нашего государства, - добавил Сергей Миронов.

Добавим, что Сергей Миронов в Екатеринбурге также встретился с партактивом и совместно с Андреем Кузнецовым, председателем Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду!» провел прием в Центре защиты прав граждан.

- Семь лет работает этот проект по защите прав граждан, и количество наших приемных только увеличивается, - отметил на встрече Андрей Кузнецов. - Если раньше к нам в основном обращались люди с жалобами на ЖКХ, то сейчас на первом месте у граждан проблема с доходами. Очень много к нам приходит и молодых семей, и студентов, и пожилых людей с одним вопросом: «Подскажите, какими социальными пособиями мы сегодня можем воспользоваться?» Последний случай – мы помогли инвалиду с психосоматическим заболеванием воспользоваться своим правом на получение жилья. Чиновники его «футболили», пока он не обратился к нам в Центр. Мы через суд доказали, что они не могут отказывать ему.