Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 мая 2021 года

Ряд ограничений в регионе сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 35 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Богдановиче, Первоуральске, Староуткинске, Серове, Ревде, Реже, Качканаре, Верхней Салде, Краснотурьинске, Кушве, Ирбите, Асбесте и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 24 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 629 человек, из которых 82 493 полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из больниц выписан 101 человек.

На данный момент состояние 237 человек оценивается врачами как тяжелое, 122 из них размещены в палатах реанимации, 90 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки специалисты подтвердили еще 10 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 343 человека.

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