Технологии и уральский колорит: Интересные факты об общественном транспорте Екатеринбурга

Трамвай - второй по распространенности вид транспорта в столице Урала.

Метро: первое и последнее

Первую и пока единственную ветку екатеринбургской подземки прокладывали около десяти лет: строить начали еще в 1980 году, а торжественно открыли в апреле 1991 го. Метро в Екатеринбурге стало первым на Урале и в то же время последним в Советском Союзе. Вот еще пара цифр: это 6 е метро в России и 13 е - в СССР.Сразу после открытия уральская подземка стала рекордсменом: изначально там было всего три станции, а их общая длина составляла всего 2,6 км (против современных 9 станций протяженностью 12,7 км). Зато своей архитектурой и колоритом уральская подземка ничуть не уступает некоторым станциям московской и петербургской подземок. Кстати, метро в Екатеринбурге не может служить бомбоубежищем, как в Москве и Петербурге. Оно проходит слишком близко к поверхности, а это не соответствует параметрам защитного сооружения.

Автобусы с Wi-Fi

Первый регулярный автобусный маршрут в Свердловске был пущен в 1924 году. Поначалу курсировала одна машина, а в воскресенье и праздничные дни добавлялась вторая. Кондукторами работали лишь мужчины, у которых, кроме сумки для денег, висела дощечка с разноцветными билетиками. А вот в современных автобусах, которые появились на городских маршрутах в 2021 году, кондукторов нет - вместо них транспорт оборудован валидаторами. Зато есть кондиционеры, системы пожаротушения, видеонаблюдение, ABS, Wi-Fi-роутеры.

Кондукторы уходят в прошлое

Использовать банковские карты для оплаты проезда в городском общественном транспорте в Екатеринбурге начали еще в 2018 году. Сейчас в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро ежедневно совершается несколько десятков тысяч безналичных оплат. Это не только удобно, но и выгодно: держатели бесконтактных национальных платежных карт (любого банка) при оплате ими проезда до 30 июня могут экономить на поездках. При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка скидка составит 7 рублей, при оплате банковской Единой социальной картой Свердловской области (ЕСК) - 8 рублей. То есть проезд в наземном транспорте обойдется в 21 и 20 рублей, а в метро - в 25 и 24 рубля соответственно. Чтобы получить скидку, никаких документов оформлять не нужно, достаточно приложить карту к считывающему устройству, и стоимость поездки списывается сразу и в нужном размере. Кстати, скидка на проезд в общественном транспорте доступна также жителям Верхней Пышмы, Среднеуральска, Первоуральска, Ревды, Краснотурьинска, а также Сысертского и Шалинского городских округов.

В Свердловской области выдано более 2,6 млн карт «Мир», многие из которых - бесконтактные, так что оплатить проезд картой и получить скидку могут многие.

Троллейбусы-броневики и трамваи-плацкарты

Трамвайное движение в Екатеринбурге было открыто в 1929 году, причем трамваи сразу же были пущены на электротяге. Так что конок, которые в начале века курсировали в Москве и Петербурге, в столице Среднего Урала никогда не было. Зато новый вид транспорта поначалу выглядел очень внушительно: это были так называемые плацкартные вагоны, билеты в которые продавались строго по количеству мест.

А вот первый троллейбусный маршрут был запущен во время Великой Отечественной войны для подвоза рабочих к заводу. Маршрут связывал город с микрорайоном Химмаш. Кстати, первые троллейбусы больше напоминали броневики. В них, например, были маленькие окошки и не предусматривалось освещение.