В горах Абхазии завершились поиски 64-летнего екатеринбуржца, исчезнувшего 12 мая

Группа разделилась и оставила Владимира в палатке одного. С тех пор его никто не видел. Фото: страница в соцсети

МЧС республики Абхазия официально завершило поиски 64-летнего екатеринбуржца Владимира Ульянова, пропавшего в горах еще 12 мая. Напомним, уралец отправился в поход вместе с другими туристами еще 3 мая. Примерно через неделю группа разделилась. Владимира одного с запасом еды оставили в палатке дожидаться, когда группа сходит в радиальный поход (ответвление от основного маршрута с возвращением в точку отправления, - Прим. Ред.). По словам инструктора Анны Гилевой, его решили не брать с собой из-за плохой физической подготовки.

Но погода ухудшилась, и группа не смогла вернуться к месту, где оставила Владимира. 12 мая туристы сообщили о произошедшем в МЧС. С тех пор спасатели были заняты поисками пропавшего туриста. Когда они добрались до места, где екатеринбуржец должен был дожидаться своих товарищей, то не обнаружили там ни Владимира, ни его палатки.

В последний раз пропавшего туриста видели в районе горы Химса. Спасатели внимательно обследовали этот участок, но никаких следов Владимира так и не нашли.

- Поисково-спасательная операция в верховьях реки Гумиста завершена. Спасатели МЧС Абхазии вместе с инструктором Анной Гилевой достигли места предполагаемого нахождения туриста Владимира Ульянова на перевале Химса, а затем отработали обратный маршрут из высокогорной зоны к побережью. Однако поиски, которые велись с 12 мая, не дали никаких результатов, - рассказали в МЧС республики Абхазия.

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