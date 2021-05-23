Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: последние данные на 23 мая 2021

В настоящее время общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 достигло 88 530 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области, по данным на 23 мая 2021 года, выявили 102 случая коронавируса. Самое большое число новых заражений зафиксировано среди жителей столицы Урала (+29 случаев).

Также COVID-19 был лабораторно подтвержден среди жителей Асбеста, Березовского, Волчанска, Качканара, Кировграда, Первоуральска, Ревды, Сысертского района и других населенных пунктов Свердловской области.

В настоящее время общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 достигло 88 530.

Состояние 235 госпитализированных оценивается как тяжелое, 125 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 88 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также в больницах региона в настоящее время находятся 1357 человек, состояние которых врачи оценивают как среднее.

По последним данным в регионе зафиксировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число смертей больных коронавирусом в Свердловской области достигло 3333.