По поручению руководства областной полиции водоемы теперь будут патрулировать сотрудники полиции. Фото: Павел КЛОКОВ

В Каменске-Уральском на карьере Силикатном утонул 7-летний ребенок. Мать и отчим упустили его из виду. Мальчику пытались оказать первую помощь, но безрезультатно. Это уже вторая подобная трагедия за последние сутки на Среднем Урале. Накануне утонул 15-летний подросток в селе Клевакинское, который нырял в пруду.

Следователи СК проводят проверку.

- Мальчика воспитывали мать и отчим. Мать в этот день была на работе, а сына оставила родственникам, которые вместе и приехали на водоем. Они были на берегу, а ребенок самостоятельно ушел искупаться, оказавшись без присмотра, утонул. На его тело наткнулась девушка, которая, испугавшись, стала кричать и этим привлекла внимание взрослых, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В МЧС отмечают, что ни один из пляжей или водоемов Свердловской области не является безопасным для купания. По поручению начальника регионального главка полиции Александра Мешкова будут созданы мобильные группы для контроля нахождения детей у воды.