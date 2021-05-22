Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 22 мая 2021 года

Выписано 107 человек. Общее число выписанных достигло 82 287. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрировано 105 новых случаев COVID-19, из них 35 - в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 88 428.

- Состояние 269 госпитализированных оценивается как тяжелое, 130 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 89 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Талицкого и Тугулымского городских округов, Староуткинска, Сухого Лога, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Алапаевского района, Горноуральского городского округа, Камышлова, Карпинска.

Зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 3 324.