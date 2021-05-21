Всего службы планируют отремонтировать 45 участков дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Екатеринбурге власти планируют отремонтировать 45 участков дорог (это примерно 42,3 км), каждую неделю в списке перекрытий появляются новые участки. Рассказываем, какие улицы закроют для транспорта в мае-июне.

БЕБЕЛЯ

Срок: 15 мая – 20 июля 2021

Нечетная сторона дороги на Бебеля в Екатеринбурге от Готвальда до Кирова будет перекрыта из-за ремонта моста. Пока объезд организован в две полосы по чётной стороне улицы.

ПОБЕДЫ И 40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ

Срок: с 23:00 22 мая до 06:00 24 мая 2021 года

Дорогу в Екатеринбурге перекроют всего на пару дней на перекрестке улиц Победы и 40-летия Октября из-за ремонта трамвайной линии. В это время движение автомобилей будет перенаправлено по незакрытой части улицы Победы, улицам: Уральских Рабочих, Ильича, Избирателей и Индустрии.

Изменится движение трамваев: №8, 22, 24 и автобусов №059 и 060. Троллейбусы №8 и 10 временно перестанут курсировать.

Фото: скриншот с сайта администрации Екатеринбурга

Фото: скриншот с сайта администрации Екатеринбурга

СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН

Срок: 11 – 31 мая 2021

В Екатеринбурге для автомобилей перекроют участок дороги на улице Советских Женщин от улицы Шаумяна до переулка Фёдорова. Компания «Брусника» будет благоустраивать территорию.

МЕЛЬНИКОВА

Срок: 11 мая – 8 июня 2021

Дорога на улице Мельникова на участке от Верх-Исетского бульвара до улицы Синяева в Екатеринбурге будет перекрыта для транспорта на месяц из-за реконструкции сети теплоснабжения.

С 9 июня по 28 июля 2021 нельзя будет проехать по улице Мельникова от Синяева до Нагорной. Здесь пройдет реконструкция теплосети. Также участок будет закрыт с 29 июля по 26 августа 2021.

Еще на Мельникова этим летом закроют участок от улицы Нагорной до улицы Татищева – с 27 августа по 1 октября 2021.

ШАУМЯНА

Срок: 29 – 30 мая 2021

Движение транспорта по улице Шаумяна в Екатеринбурге будет перекрыто всего на день на участке дороги от Чкалова до Фурманова. Компания Брусника построила здесь дом и будет восстанавливать дорожное полотно после обустройства инженерных сетей.

ЧКАЛОВА

Срок: 1 июня – 11 июля 2021

Дорожное движение перекроют на улице Чкалова в Екатеринбурге от дома №29 до дома №45 для ремонта тепловой сети.

КРЫЛОВА

Срок: 2 июня по 30 сентября 2021

Из-за строительства теплосети в Екатеринбурге перекроют участок дороги на улице Крылова – от Татищева до Крауля.

ПОСАДСКАЯ И БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ

Срок: с 7 июня по 18 июля 2021

Также из-за строительства тепломагистрали в Екатеринбурге произойдет перекрытие дорог. В этот раз чуть больше, чем на месяц закроют движение транспорта по улицам Посадской и Белореченской.

КЛЮЧЕВСКАЯ

Срок: 8 июня – 4 июля 2021

Дорога на Ключевской в Екатеринбурге будет перекрыта от улицы Мельникова до улицы Крылова почти на месяц для проведения работ по ремонту тепломагистрали.

С 8 июня по 31 августа 2021 здесь продолжатся ремонтные работы и нельзя будет проехать от дома №19 по улице Ключевской до Мельникова.

Объезд по Бебеля пока организован по чётной стороне улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕУЛОК ХРЕБТОВЫЙ

Срок: с 10 по 24 июня 2021

Транспорт не сможет проехать на участке от 106 дома по улице Революции до 6 дома на переулке Хребтовом в течение двух недель.

ВИКУЛОВА И ТАТИЩЕВА

Срок: с 23:00 18 июня до 06:00 21 июня 2021

На пересечении улиц Татищева и Викулова будут ремонтировать трамвайные пути. Автомобильная дорога в Екатеринбурге будет перекрыта три дня. Автомобилистам придется объезжать участок по улицам: Татищева, Крауля, Заводской и Рабочих.

В эти дни изменят схему движения трамваи №1, 3, 11, 18, 19 и 21.

СТЕПАНА РАЗИНА

Срок: 1 июня – 1 августа 2021

ЕТК будет стоить теплосеть, поэтому в Екатеринбурге перекроют для транспорта дорогу на улице Степана Разина на участке от Декабристов до Большакова.

ЛУГАНСКАЯ

Срок: до 15 сентября 2021

Улица Луганская в Екатеринбурге с 15 мая перекрыта на четыре месяца. Речи идет об участке на пересечении Луганской с Объездной дорогой.

Одна из главных причин, почему развязку закрыли надолго – то, что с 2002 года, с момента ее строительства, здесь ни разу не было ремонта. Его нужно провести, пока мост не пришел в аварийное состояние.

В список работ входит укладка нового асфальта, благоустройство тротуаров, установка новых барьеров, замена гидроизоляции и 11 деформационных швов.

СОВЕТСКАЯ

Срок: 3 июня – 15 сентября 2021

Перекрытие дороги Екатеринбурга пройдет от дома №55 на Советской до перекрестка с Июльской. Здесь будут модернизировать теплосеть.

УЛИЦА НАРОДНОГО ФРОНТА И ПЕРЕУЛОК НИКИТИНА

30 мая 2020 года на улице Народного фронта и переулке Никитина строители начали возводить высотный жилой дом. Дорога в Екатеринбурге будет частично перекрыта до 1 ноября 2021 – проезд временно односторонний.

ПЕРЕУЛОК ВЕРХНИЙ

Срок: 12 февраля 2021 – 25 ноября 2024

Улица перекрыта из-за строительства высотного жилого дома на Донбасской, переулке Черниговском, улицах Орловской и XXII Партсъезда.

АРАМИЛЬСКИЙ ТРАКТ

Срок: с 16 октября 2018 до 16 октября 2031

Длительность ремонтных работ на данном участке вызвана серьезным аварийным состоянием дороги. Так, что эта дорога в Екатеринбурге, по данным портала администрации города, будет перекрыта еще долго.

Мост на Блюхера закрыли на все лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, с 1 мая в Екатеринбурге началась масштабная реконструкция моста на улице Блюхера, дорогу перекрыли на все лето. В качестве путей объезда автомобилисты могут выбрать Кольцовский тракт, улицы: Норильскую, Высоцкого, Фронтовых Бригад, проспект Космонавтов, Серовский тракт, либо дублер Сибирского тракта.