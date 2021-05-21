«Выносили детей на руках»: в Академическом горела многоэтажка

На людей надели специальные маски. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В шестом часу дня в Академическом микрорайоне Екатеринбурга загорелось многоэтажное здание. Информацию об этом подтвердили в МЧС. Огнем оказался охвачен дом на Павла Шаманова,44.
На место приезжало множество пожарных расчетов. Фото: Ольга Акименко
- Силы и средства МЧС прибыли к месту происшествия. Идет эвакуация жильцов, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Очевидцы сообщали, что в одной из задымленных квартир они видели силуэт девушки, которая просила о помощи. Как оказалось, это была женщина, которая живет по соседству с горящей квартирой. Она испугалось, так как ее квартиру полностью заволокло дымом. Выйти на улицу ей помогли прибывшие пожарные.
В огне никто не пострадал
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Позже в ГУ МЧС дополнили информацию о пожаре.
Детей спасатели выносили на руках. Фото: Ольга Акименко
- Четырех человек спасли екатеринбургские огнеборцы при пожаре на Павла Шаманова. Пожарные надели на людей спасательные маски дыхательных аппаратов и вывели из задымленного подъезда. Детей огнеборцы выносили на свежий воздух на руках. Пострадавших при пожаре нет, - рассказали в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире на восьмом этаже. Площадь огня составили 15 квадратных метров.
В ликвидации пожара было задействовано 25 спасателей и девять единиц спецтехники.