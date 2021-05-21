У Евгения Шалашова осталась жена и двое детей. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В суде Нижней Туры завершается процесс по уголовному делу в отношении 35-летней сотрудницы закрытого завода из Лесного Марии Симоновой. Свердловчанка оказалась на скамье подсудимых после ДТП, в котором погиб 42-летний заместитель регионального управления Росимущества Евгений Шалашов.

Эта авария произошла год назад - 17 мая 2020 года. Тогда чиновник отправился на базу отдыха под Нижней Турой, чтобы отпраздновать День рождения друга. По словам его родственников, Евгений в тот вечер очень переживал за своего отца, который боролся с онкологией. Поздним вечером Шалашов решил выехать на трассу, чтобы поймать сотовый сигнал и позвонить домой.

Место аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Симонова заявила, что ей тоже нужно позвонить и попросил взять ее с собой.

- Выехав с проселочной дороги на асфальт, Симонова попросила передать ей управление. Мол, «хочет прокатиться на крутой тачке», - рассказывают родные Евгения Шалашова. - Женя должен был через 200 метров развернуться, а она «втопила» под 140 км/ч. Машина вылетела с дороги, врезалась в дерево и перевернулась. Женя умер на месте.

По словам юриста Александра Шумилова, который будет представлять семью погибшего в ходе судебных прений, Марию Симонову проверили на алкоголь лишь спустя шесть часов. На тот момент в ее крови обнаружили 0,113 промилле (при 0,35 допустимых – прим.Ред.).

- С большим трудом возбуждают дело и оно уходит в суд по ч.4 ст. 264 УК – «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Но есть опасения, что суд переквалифицирует на более мягкую часть. Дело в том, что следователь вывел формулу, по которой рассчитал, насколько была пьяна Симонова в момент аварии. А судья лишь разводит руками, так как такой практики нет. Выводы об опьянении делаются на основании освидетельствования, - объясняет «КП» Александр Шумилов.

У Евгения Шалашова осталась жена и двое детей. Если суд оставит прежнюю квалификацию дела, то Марии Симоновой будет грозить до 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимая признает вину в аварии, но утверждает, что была трезвой.

- При наличии в крови допустимого уровня алкоголя инспектор ГИБДД должен был составить протокол о том, что девушка за рулем была трезвой. Но ее почему-то определили как пьяную. Свидетели заявляют, что она, якобы, за полчаса выпила бутылку вина, - пояснил адвокат подсудимой Тимофей Хасашин.