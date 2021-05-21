Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 мая 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется часть ограничительных мер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 30 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Бисерти, Первоуральске, Красноуральске, Верхней Салде, Карпинске, Нижнем Тагиле, Серове, Камышлове, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 323 человек, из которых 82 180 полностью справились с недугом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 116 человек.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 21 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас состояние 256 пациентов оценивается как тяжелое, 129 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 92 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 12 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 314 человек.

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