Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 21 мая 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области сохраняется часть ограничительных мер
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 30 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Бисерти, Первоуральске, Красноуральске, Верхней Салде, Карпинске, Нижнем Тагиле, Серове, Камышлове, Кушве и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 323 человек, из которых 82 180 полностью справились с недугом. За прошедшие сутки врачи сняли диагноз у 116 человек.
Динамика распространения коронавируса в Свердловской области на 21 мая 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Сейчас состояние 256 пациентов оценивается как тяжелое, 129 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 92 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Также за сутки официально подтверждено еще 12 случаев гибели от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 314 человек.
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