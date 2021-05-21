Поклонники восхитились смелостью опубликовать фото без фильтров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В свои 32 года Мария Погребняк может похвастаться роскошным бюстом, длинными худыми ногами, и, конечно же, заботливым мужем и тремя сыновьями. Многих до сих пор пугает излишняя худоба светской львицы.

Но сама Мария старается не обращать внимание на высказывания хейтеров. Однажды дошло до того, что ее раскритиковали за постановочный снимок в огороде. Многодетная мать была вынуждена обратиться в полицию, чтобы наказать обидчиков.

«В комментариях под постами каждый раз разворачиваются целые баталии на тему того, что на моем лице нет эмоций, потому что я переборщила с уколами красоты. Хотя косметологов обожаю. Так вот, дорогие мои, я умею радоваться, грустить, веселиться, удивляться и эмоций на моем лице достаточно».

Фото: Instagram

Я всего лишь обладаю прекрасной способностью контроля своей жизни, начиная с морщин на лице, веса, жира на теле, своих детей, своего мужа, своего бизнеса, настроения, эмоции», - пишет Мария в своем блоге в Instagram.

На днях Погребняк опубликовала далеко не гламурные фотографии своего лица. Таким образом она хотела показать подписчикам, что у нее тоже есть морщины и какие-никакие проблемы с кожей.

- Мария, вы мой идеал, мой мотиватор! – пишет поклонница .

- Вы очень красивая! – восхищаются подписчики.

Кстати, накануне мы связывались с Марией чтобы выяснить, принял ли ее муж решение о продлении или завершении профессиональной карьеры. Но, как выяснилось, Павел еще не знает, повесит ли бутсы на гвоздь.

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