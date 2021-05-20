Путь в один конец: интересные факты о пребывании семьи Романовых в Екатеринбурге

Семья Николая Романова. Фото: архив

Император Николай Александрович Романов правил Россией с 1894 по 1917 год. После вооруженного восстания в Петрограде с подачи Временного комитета Госдумы Николай II отрекся от престола в пользу младшего брата Михаила Романова.

После этого до 14 августа 1917 года бывший император вместе с супругой Александрой Федоровной находился под арестом в Александровском дворце Царского села по обвинению в государственной измене. Временное правительство, понимая, что доказательств измены нет, склонялось к мысли выслать царскую семью в Британию.

В августе арестантов переправили в Тобольск, а 6 апреля 1918 года Президиум ВЦИК решил отправить императорскую семью в Екатеринбург: в конце апреля августейших особ разместили в Доме инженера Ипатьева у подножья Вознесенской горки.

Николай II и Александра Федоровна. Фото: архив

В июле 1918 года после начала наступления белых войск на уральскую столице Уралсовет по согласованию с Москвой решил уничтожить семью Романовых. Таким образом, царская семья пробыла в Екатеринбурге ровно три месяца.

Интересные факты о пребывании семьи Романовых в Екатеринбурге:

1. Поезд с семьей Романовых (сам Николай, его супруга и дочь Мария Николаевна, остальных привезли позже) прибыл в Екатеринбург утром 17 апреля 1918 года на пятый путь (если считать от вокзала) станции Шарташ. Пять часов не могла охрана вывести семью Николая II из состава, потому что на перроне стояла разъяренная толпа горожан из сотен человек, которая требовала «предъявить им Романовых». Большая часть людей разошлась только после того, как на перрон выкатили пулеметы.

2. Условия проживания в Доме Ипатьева не были идеальными: здесь часто были перебои с электричеством, сам дом был обнесен высоким забором, что мешало наблюдать за жизнью города. Свежим воздухом дышать приходилось через форточку.

3. Кормили бывшего императора и его семью хорошо: на Пасху в 1918 году они отведали свежих сладких куличей. В будничном меню значились супы-пюре, например, из гороха, гратен из рыбы, голубцы с рисом.

Комната, где расстреляли царскую семью. Фото: архив

4. Чтобы режим пребывания семьи Романовых в Екатеринбурге напоминал тюремный, в начале мая в Доме Ипатьева побелили окна, а время ежедневной прогулки сократили. В конце мая Николай Александрович обратил внимание, что царские вещи и сундуков постепенно начинают пропадать. Это было банальное воровство.

5. Во время расстрела палачей удивило, что пули рикошетили только от женских тел. Позже оказалось, что причина этому – спрятанные в драгоценности, спрятанные в корсетах. Всего было расстреляно 12 человек – семь членов императорской семьи, доктор Боткин, лакей Трупп, два повара и фрейлина. Расстрельная команда также состояла из 12 человек.

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