Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 мая 2021 года

Часть ограничений в Свердловской области сохраняется Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 108 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 35 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Ирбите, Кушве, Каменске-Уральском, Верхней Туре, Асбесте, Качканаре, Карпинске, Полевском и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 215 человек, из которых 82 064 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 115 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 20 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 251 пациентов оценивается как тяжелое, из них 129 человек размещены в палатах реанимации, 87 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 12 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 302 человека.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb