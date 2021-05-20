«Побоялся получить штраф»: в Екатеринбурге водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего, уходя от погони ГИБДД

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Водитель иномарки сбил дорожного рабочего, когда уходил от погони сотрудников полиции. ДТП произошло 20 мая на Егоршинском подходе в Екатеринбурге. В 03:50 автомобиль Volkswagen Golf на большой скорости сбил мужчину, который шел по обочине.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали подробности происшествия. По словам ведомства, в 3:40 иномарка въехал в грузовик. Когда водитель увидел патрульный автомобиль, то сразу попытался скрыться.

- Нарядом было принято решение о преследовании нарушителя. На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение на большой скорости, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Через некоторое время, двигаясь по Егоршинскому подходу со стороны ул. Малышева в сторону дублера Сибирского тракта, водитель «Фольксвагена» допустил наезд на дорожного рабочего, который шел по обочине в попутном направлении, - комментируют в городской ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя несколько минут иномарку все-таки задержали. К погоне подключилось еще три экипажа ДПС, полицейским пришлось даже применить оружие.

- Когда задние колеса преследуемого автомобиля были пробиты, водитель был вынужден остановиться. В результате применения огнестрельного оружия люди не пострадали, - добавили в пресс-службе.

А вот рабочего, которого сбил гонщик, спасти не удалось. 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик скончался до приезда скорой помощи.

Автомобилем Volkswagen Golf управлял 22-летний мужчина с четырехлетним стажем вождения. Он уже 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Полицейским он пояснил, что управлял машиной без водительского удостоверения, и рассчитывал скрыться, чтобы избежать очередного штрафа. Результаты медицинского освидетельствования показали, что нарушитель был трезв.