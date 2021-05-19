Ослепило солнце: в Первоуральске водитель самосвала протаранил целый ряд автомобилей

Фото: паблик Вконтакте «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)»

В Первоуральске произошла серьезная авария с участием сразу десяти автомобилей. Многотонный самосвал с щебенкой протаранил ряд легковых автомобилей. По предварительной версии происшествия водителя ослепило солнце, и он потерял концентрацию на дороге. Среди пострадавших автомобилей оказались KIA Rio, Volkswagen Amarok, Renault Kaptur, Toyota RAV4, ВАЗ-2114, Hyundai Sonata, Ford Focus и другие.

- Тревожное сообщение о данном происшествии поступило в дежурную часть полиции Первоуральска в 18:30. Неизвестные граждане проинформировали правоохранительные органы о том, что у дома по улице Ватутина, 72а произошло ДТП с грузовиком, - рассказал глава пресс-службы регионального полицейского главка МВД Валерий Горелых.

Фото: паблик Вконтакте «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)»

К счастью, по словам Валерия Горелых, в аварии обошлось без погибших. Травмы получила 41-летняя женщина, которая ехала в автомобиле Renault Logan. Ее доставили в больницу с диагнозом «сотрясение мозга».

Личность водителя МАЗа сотрудники полиции установили. Это гражданин 1987 года рождения. Злостным нарушителем ПДД он не является, в 2019 году привлекался за отсутствие страховки. Признаков опьянения не имеет, сейчас его показания проверяют сотрудники ДПС.

По итогам начавшейся проверки специалисты внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение, более подробные и точные данные аварии устанавливаются.