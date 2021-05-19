Второй по величине в городе, с «мягким кинотеатром»: фишки нового торгового центра в Екатеринбурге

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

Вы может уже заметили, как на выезде из Екатеринбурга на Уралмаше внезапно вырос новый торговый центр. Гигант с названием Veer Mall появился на пересечение проспекта Космонавтов и улицы Шефской. Открытие уже назначено на 1 июня, поэтому мы решили рассказать, что чего ждать от второго по величине торгового центра в Екатеринбурге.

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

БОЛЬШАЯ ПАКРОВКА И УДОБНЫЙ ЗАЕЗД

Площадь Veer Mall составляет 167 тысяч квадратных метров, в то время, когда «Гринвич» 303 тысячи квадратных метров. Рассчитывается, что новый ТЦ будут посещать жители Екатеринбурга из микрорайонов Эльмаша, а также еще и из Верхней Пышмы и Березовского. Вообще это единственная часть города, где на сегодняшний день нет крупного магазина. Ближайшая остановка метро – конечная «Проспект космонавтов». От туда или пешком 20 минут, или на общественном транспорте.

Для тех, кто добирается на машине, также удобно добираться. Возле мола уже работает светофор и выделены отдельные полосы для поворота.

Как заявили в администрации Veer Mall, проблем где оставить автомобиль, возникнуть недолжно. У торгового центра есть внутренний паркинг на 1,5 тысяч машин и уличный на 750 машин.

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

ФАСАД В ВИДЕ ВЕЕРА И ОТКРЫТАЯ КРЫША

Внешне торговый центр тоже отличается от всех остальных зданий на Уралмаше, да и вовсе не поход на другие ТЦ в городе.

- Основная идея – это создания пространства нового уровня: открытого, светлого и проницаемого. Отличительной чертой станет светопрозрачная стеклянная крыша. Оригинальный фасад здания имитирует веер. Здание представляет из себя 8 отдельно стоящих блоков, объединенных между собой галереями – внутренними улицами со светопрозрачным покрытием, - сообщают в ТРЦ Veer Mall.

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

КИНОТЕАТР НОВОГО УРОВНЯ И ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

- Мы достаточно долго изучали рынок кинотеатров и парков развлечений, много смотрели, прежде чем определиться с операторами этих направлений, - отметил руководитель проекта Павел Изотов. - Уверены, что посетители торгового комплекса по достоинству оценят «мягкий кинотеатр» и «Мегалэнд».

«Мягкий кинотеатр» анонсировали с самого начала. Суть в том, что кресла в зале будут заметно отличаться от тех, что есть в других кинотеатрах города. Это, как будто сходить в вип-зал.

«Мягкий кинотеатр» будет делить площадь вместе с семейным парком развлечений «Мегалэнд» с игровыми автоматами и аттракционами, среди которых батуты и веревочный парк. Общая площадь кинотеатра и центра развлечений займет 4,3 тысячи квадратных метров.

Фото: сообщество "ТРЦ "Веер молл"

МАГАЗИНЫ

Одним из якорных арендаторов ТРЦ Veer Mall, который возводит на севере города УГМК, станет продуктовый ритейлер Spar. Как сообщается на страничке торгового центра в социальных сетях, это будет первый в Екатеринбурге гипермаркет от торговой сети из Амстердама. Гипермаркет площадью более 5 тысяч квадратных метров расположится на первом этаже ТРЦ.

Кроме этого, среди арендаторов торгового центра уже значатся Reserved, Mohito, House, Cropp и Sinsay, Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, «Л'Этуаль», «Снежная Королева», «Глория Джинс», «Спортмастер», «Остин», Uniqlo.