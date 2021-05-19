Сейчас людей массово эвакуируют. Фото: "Инцидент-Екатеринбург"

В Екатеринбурге эвакуировали три станции метро.

Как рассказал "КП-Екатеринбург" источник в правоохранительных органах, это связано с подозрительным предметом.

- На станции метро "Геологическая" в 18:30 был обнаружен рюкзак. На место выехали саперы из "Урал-Вымпел", которые будут должны обследовать подозрительную находку, - уточнил наш собеседник.

Эвакуированными оказались «Геологическая», «Чкаловская» и «Ботаническая». Это нужно, чтобы поезда не ехали в сторону станции, где будут работать саперы.

Дополнение.

Позже произошедшее прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Поводом для принятия экстренных мер реагирования со стороны сотрудников полиции послужило то, что сегодня вечером с разницей в восемь минут на двух станциях нашли подозрительные предметы. На «Ботанической» в 18:22 обнаружили сумку, а на «Геологической» в 18:30 рюкзак. Вещи были обнаружены гражданами, которые сообщили о бесхозных предметах машинистам, - рассказал полковник Горелых.

Напомним, неделю назад в Екатеринбурге станцию метро «Площадь 1905 года также пришлось проверять саперам.