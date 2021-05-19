«Очень дружелюбная и любит детей»: в Кольцово взяли на службу щенка бордер-колли

Фото: Instagram/koltsovo_airport

В кинологическом подразделении екатеринбургского аэропорта Кольцово пополнение. Накануне здесь приняли на службу щенка породы бордер-колли по кличке Тара. Таких собак в екатеринбургской воздушной гавани раньше не было.

Шестимесячная «малышка» приехала на Урал из Сыктывкара, несколько поколений ее предков работали и до сих пор служат в поисково-спасательных подразделениях. Ирина Калугина, начальник Кинологического подразделения службы авиационной безопасности аэропорта Кольцово и хозяйка собаки рассказала, что Тару она взяла трехмесячной.

- Бордер-колли это порода собак среднего роста. Но в этом и плюс. Она жизнерадостная, юркая, неагрессивная и с хорошим потенциалом дрессировки. И то, что она не агрессивная, - еще один плюс для аэропорта и для кинолога, - объясняет Ирина Калугина.

Фото: предоставлено пресс-службой аэропорта Кольцова

Тара хоть уже и на службе Кольцово, но ей предстоит пройти долгую подготовку. Сейчас собака привыкает к аэропорту, громким звукам, скользким полам, к самолетам, да и к посторонним звукам. Ее хозяйка говорит, что Тара справляется со всем на отлично.

В следующем году она, по примеру старших коллег, отправится учиться в Ростовскую школу служебно-розыскного собаководства МВД. Только после этого собака приступит к выполнению своих обязанностей.

- Уже в Ростовской школе ее будут учить поиску взрывчатых веществ. Затем мы вместе с ней будем проходить аттестацию, - добавила хозяйка Тары.

Ну а пока Тара, как и любой другой щенок, любознательно изучает жизнь в аэропорту. Накануне, когда в «Ночь музеев» проводили экскурсии для детей, собака стала звездой вечера. Она прыгала в объятия к детям и радовалась вниманию посетителей.

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