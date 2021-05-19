Бажов. Чупин. Полыганов

Фото: предоставлено пресс-службой Партии пенсионеров

- Современники привыкли воспринимать Бажова Павла Петровича, как доброго дедушку-сказочника. А он был намного сложнее. И дедушкой был не всегда. В молодости пешком исходил оба берега Чусовой, записывая фольклор, собирая народные слова и слыш-ко народные сказы. Автора сказов «Малахитовая шкатулка» знал весь Советский Союз. В своих сказах Бажов воспел мастера своего дела, нашу горнозаводскую цивилизацию. В годы войны Бажов выпустил цикл «Уральские сказы о немцах», где показал красоту самоотверженного труда на благо Отечества. В 1943 году Бажову, первому из уральских писателей, была присуждена Сталинская премия, а после войны его избрали депутатом Верховного Совета СССР. Как депутат, он много помогал людям, которым после войны жилось особенно тяжело.

Мы стараемся донести до современного читателя «живого», реального Бажова: Бажова - краеведа, Бажова – мыслителя, Бажова - сказителя земли Уральской. Слыш-ко смогли!

- Жизнь Павла Петровича Бажова для меня является примером и я как Бажов принял решение баллотироваться в депутаты от Партии Пенсионеров, - заявил Сергей Полыганов, Председатель Совета «Фонда БАЖОВ», Председатель Правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области на вручении ему медали имени Чупина.

Сергей Полыганов

Медаль названа в честь основоположника уральского краеведения, одного из основателей Уральского общества любителей естествознания Наркиза Константиновича Чупина Она была учреждена в 1970 году к 100-летию Областного краеведческого музея. Сергей Полыганов получил медаль в год 150-летия краеведческого музея за активную работу по сохранению и популяризации наследия Павла Бажова.

Созданный в 2018 году с благословления дочери Бажова Ариадны Павловны, Благотворительный фонд «Бажов» активно продвигает наследие Бажова, используя современные формы и методы. Сказы Бажова издаются на русском и иностранных языках, с иллюстрациями ведущих художников, с комментариями, объясняющими уральские слова и бытовые реалии и QR-кодами для выхода на сайты музеев. Прямо сейчас готовится двуязычное русско-башкирское издание. Отдельное направление – работа с инвалидами, например, издание Бажова шрифтом Брайля. Постоянно проходят «домашние чтения» сказов в детских домах и школах-интернатах.

Кроме издания книг, Фонд проводит самые разнообразные мероприятия (мастер-классы, концерты, показ фильмов), посвященные творчеству великого уральского писателя. В 2019 году, в год 140-летия Бажова, в них приняло участие около миллиона человек. Проекты Фонда «Бажов» неоднократно получали поддержку фонда Президентских грантов.

- Павел Петрович показал всему миру красоту человека труда и воспел нашу горнозаводскую цивилизацию.