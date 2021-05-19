В городских школах последний звонок пройдет 21 мая, а в областных еще и 22 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге последние звонки пройдут 21 мая 2021 года, а в городах Свердловской области – 21 и 22 мая. Несмотря на пандемию выпускникам дадут попрощаться со школой в очном формате, но с соблюдением мер безопасности.

Рассказываем, как пройдет праздник в школах.

В школах Екатеринбурга выпускников 11 классов (7281 выпускник) соберут в торжественный день в 14:00. По формату это будет линейка. Девятиклассники (13708 человек) встретятся на час позже – в 15:00. Для них пройдет классный час у каждого класса в своем кабинете.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В школах региона последний звонок пройдет в аналогичном Екатеринбургу формате 21 и 22 мая. В 2021 году здесь выпускаются из 11 класса 20104 человека и 44002 человека – из 9 класса.

РОДИТЕЛЕЙ ПУСТЯТ

Родителей обещают пустить на последний звонок в Екатеринбурге и Свердловской области только, если они будут в масках, перчатках, пройдут термометрию, а сотрудники школ обработают помещения до и после праздника.

Кроме того, власти рекомендовали проводить линейки для одиннадцатиклассников на свежем воздухе на школьной территории, в том числе на стадионе.

– Если в школе только один выпускной класс, допускается присутствие родителей, если проведена термометрия, родители пришли в масках, перчатках, проведена обработка помещения до и после мероприятия, – рассказала начальник отдела общего образования департамента общего и дополнительного образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Сокольская.

Присутствие родителей на последнем звонке в Екатеринбурге определяют руководители школ, исходя из размеров помещений, в которых пройдет линейка. Это же касается и дошкольных учреждений.

ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ

– В этом году мы планируем проведение общегородского выпускного в Ночь музыки – 25 июня. В этот день помимо площадок фестиваля будет работать и площадка для выпускников 11 классов в ЭКСПО. Такой опыт в Екатеринбурге впервые, – добавила заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

Здесь ждут всех выпускников 11 классов уральской столицы. Ведущим будет Тимур Родригез, выступит Мот, другие исполнители пока обсуждаются.

После 31 мая 11 классы будут сдавать ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ДАЛЬШЕ

По данным областного департамента образования, из 44002 девятиклассников в 10-й пойдут примерно 20-22 тыс.

Городской департамент ждет в 10-е классы примерно 7 тысяч выпускников 9 классов.

Основной период ЕГЭ запланирован на 31 мая – 25 июня 2021.

Девятиклассники напишут итоговые контрольные работы с 18 по 21 мая 2021.