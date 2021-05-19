Силовики объяснили, зачем полуголый мужчина пытался прорваться в школу в Екатеринбурге

До приезда силовиков чоповец охранял детей. Фото: скриншот видео

Стало известно, почему один из неадекватных мужчин пытался прорваться на территорию школы в Екатеринбурге. Напомним, 18 мая у школы №81 Росгвардия задержала двух человек, которые пытались проникнуть на территорию образовательного учреждения. В ведомстве уточнили, что оба они находились в неадекватном состоянии.

В департаменте образования Екатеринбурга добавили, что после того, как у калитки школы появились подозрительные личности, охранник нажал тревожную кнопку и дежурил с детьми, пока на место не приехали силовики. Это произошло примерно через пять минут после нажатия тревожной кнопки.

На видео, опубликованном, опубликованном очевидцами, видно, как один из мужчин с голым торсом стоял рядом с калиткой и что-то выкрикивал в адрес учеников.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга рассказали, что оружия или других запрещенных предметов при мужчине не было. Также в полиции объяснили, чем именно дебошир был недоволен.

- Со слов мужчины, вчера днем какие-то дети стали кидать в окно его квартиры камни. Мужчина вышел во двор и попытался догнать детей, однако они скрылись на территории школы. Мужчина также заявил, что попыток проникнуть в школу не предпринимал, - уточнили в полиции.

В итоге на дебошира составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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