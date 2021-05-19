Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 мая 2021 года

Масочный режим на Среднем Урале сохраняется Фото: Мария ЛЕНЦ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 104 новых случаев заражения коронавируса, из которых 32 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на жителей Режа, Нижней Туры, Кировграда, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Асбеста, Камышлова, Кушвы и других населенных пунктов. В Каменске-Уральском и Первоуральске не зарегистрировано ни одного нового случаи COVID-19 за прошедшие сутки.

Динамика распространения коронавируса на 19 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии составляет 88 107 человек, из которых 81 949 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз сняли у 109 человек.

Сейчас 246 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 130 из них размещены в палатах реанимации, 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждено еще 11 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 3 290 человек.

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