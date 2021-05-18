Клещи в Екатеринбурге и Свердловской области 2021: опасные районы на карте

В Екатеринбурге выявлено 4826 случаев укусов клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практика показывает, что никто не застрахован от встречи с клещом – первую в этом году жертву они настигли прямо в центре города еще в марте. Конечно, большую часть парков, скверов и лесопосадок как Екатеринбурга, так и Свердловской области в 2021 году уже обработали от паразитов (по данным Роспотребнадзора – 51,3% территорий), тем не менее, уже 17 мая в регионе насчитали 12305 укушенных клещами, из них 4826 в Екатеринбурге. В ведомстве пояснили, что в 2020 году в этот же день данные были на том же уровне, а вот среднемноголетний показатель превышен в 1,4 раза.

Публикуем список опасных районов Екатеринбурга, где велика вероятность в 2021 году встретить клещей.

ОКТЯБРЬСКИЙ

Один из самых зеленых районов уральской столицы. Здесь жители Екатеринбурга и Свердловской области в 2021 году могут встретить клеща не только у дома, но в первую очередь в любимых местах отдыха: парк им. Маяковского, парк им. Павлика Морозова, парк Энгельса, парк Лесоводов России, Санаторный лесопарк, природный парк «Малый Исток», Карасье-Озерский лесопарк.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН

Горожане без опаски загорают в траве возле Верх-Исетского пруда, гуляют в парке имени XXII Партсъезда и Московском лесопарке.

ЧКАЛОВСКИЙ

Наиболее зеленые места здесь сквер Комсомольский, лесопарк «Уктусские горы», Нижнеисетский лесопарк, парк Победы и парк Солнечный.

На территории региона обработаны от клещей 51,3% парков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре пока не опубликовали статистику по обращениям в районах, но в 2020 году активнее всего клещи кусали жителей именно Верх-Исетского, Октябрьского и Чкаловского районов.

В ведомстве уточнили, что опасаться клещей нужно в любом районе Екатеринбурга и Свердловской области несмотря на то, что в 2021 году парковые зоны, ближайшую лесополосу и даже городские кладбища обработали от клещей. Например, в Орджоникидзевском районе есть популярные для отдыха Калиновский и Шувакишский лесопарки, Парк Победы. В Кировском районе жители отдыхают в Шарташском лесопарке, дендрарии на улице Мира и Основинском парке. В Ленинском районе горожане с питомцами гуляют в парке Чкалова, где есть площадка для выгула собак, в Юго-Западном лесопарке, также здесь есть парк им. Архипова и Зеленая роща. В «Таганской слободе» в Железнодорожном районе отдыхают целыми семьями.

Клещи неплохо выживают и на придомовых территориях. Принести паразита домой можно хоть на своей одежде, хоть на шерсти домашнего животного.

Что касается Свердловской области, здесь клещи больше всего активны в Асбестовском, Алапаевском, Пышминском, Горноуральском, Тугулымском, Тавдинском и Талицком городских округах, Слободо-Туринском муниципальном районе, Ирбите, Нижних Сергах, Дегтярске и Каменске-Уральском.

По данным на 17 мая, клещи покусали 12305 свердловчан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в этом году первый случай укуса клеща в 2021 году зарегистрирован медиками еще 29 марта. Тогда кровососущее насекомое напало на женщину прямо в центре Екатеринбурга. Главный эпидемиолог города Александр Харитонов предупреждал, что в мае клещи станут активнее.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и сыпной тиф. Опять же по данным Роспотребнадзора, с энцефалитом госпитализированы 14 свердловчан, боррелиоз подозревают у 61 человека.

Обезопасить от последствий укуса клеща может вакцина.

Ранее мы публиковали подробную инструкцию, что делать, чтобы избежать встречи с кровопийцей и что делать, если избежать укуса клеща не удалось.