Будет умеренно теплая погода +18..+20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало лета в Екатеринбурге, по данным синоптиков, будет умеренно теплым. В среднем в июне 2021 термометры будут показывать +18..+20 градусов днем и +14..+16 – ночью, такой погодой не удивишь жителей Екатеринбурга.

Публикуем подробный прогноз.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Первая неделя июня 2021 в Екатеринбурге, по данным сервиса «Яндекс. Погода», будет самой дождливой неделей месяца. Осадки ожидаются в течение четырех дней, правда в разное время. 1,3,4 и 5 июня дождь пройдет днем, а в первый день лета возможен еще и ночью.

Температура воздуха составит +18..+20 градусов днем, +12..+15 – ночью.

Во вторую неделю июня 2021 будет преобладать погода в 18 градусов тепла в дневное время и +13 в ночное, дождь в Екатеринбурге пройдет 13 июня.

Третья неделя будет такой же умеренно теплой. В среднем воздух прогреется до +23 градусов днем и + 17 ночью. Осадки возможны 16 и 20 июня днем.

Четвертая неделя июня 2021 не удивит жителей Екатеринбурга погодой – термометры покажут +22..+24 градуса после рассвета и +14..+16 после заката.

Ожидается четыре дождливых дня подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

POGODA.MAIL.RU

1 июня будет облачно, без осадков, температура составит +16 градусов днем, +8 – ночью. В остальные дни июня 2021 в Екатеринбурге более вероятный прогноз погоды пока не составлен, но на основании статистики за 13 лет сервис предположил, что в среднем будет +23 градуса и потеплеет до +26.

Так, в первую неделю июня ожидается +16..+22 градуса в дневное время и +8..+11 в ночное.

Во вторую неделю без кофт не обойтись – будет всего 20 градусов тепла.

Третья неделя будет примерно такой же, но с разницей в два градуса, т. е. +22. Ночью термометры покажут +11...+12.

Четвертая неделя июня 2021 в Екатеринбурге отличится более теплой погодой – температура поднимется до +26 в дневное время и до +14 в ночное.

GISMETEO

Сервис пока не подготовил долгосрочный прогноз на июнь 2021 в Екатеринбурге. Но из того, что есть понятно, что начало лета будет умеренно теплым и дождливым.

Так, дождь прогнозируют со 2 по 4 июня и с 8 по 11 июня. В среднем температура воздуха составит +18.. +22 градуса. По ночам термометры будут показывать до 10 градусов тепла. К такой умеренной погоде жители Екатеринбурга привыкли.