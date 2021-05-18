Свердловский омбудсмен вмешалась в судьбу киллера, стрелявшего в экс-начальника полиции Екатеринбурга

Экс-милиционера приговорили к 12 годам и 10 месяцам колонии строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко, которого признали виновным в попытке убийства экс-начальника городской полиции Бориса Тимониченко, попытался перевестись в колонию на Урал. Однако в этом ему было отказано.

Сейчас 57-летний Олег Дудко отбывает наказание в башкирской колонии в городе Стерлитамаке. ИК-8 является колонией для бывших сотрудников правоохранительных органов.

На переводе в Свердловскую область настаивал как сам Олег Дудко, так и его гражданская жена Анжела Насырова.

Напомним, покушение на бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко произошло в феврале 2016 года. Киллер поджидал его в подъезде его дома на Ботанике. Несмотря на то, что неизвестный выстрелил в область лица, пуля не задела жизненно важные органы и прошла по касательной. Позже оперативники установили, что стрелявшим в Бориса Тимониченко стал его бывший подчиненный Олег Дудко.

Согласно материалам следствия, Дудко затаил злобу на Тимониченко, когда работал начальником Орджоникидзевского РУВД. Олег Дудко злоупотреблял на работе спиртным. Из-за этого начальство решило его уволить. Подсудимый решил, что это решение инициировал Борис Тимониченко, бывший начальником УМВД. Поэтому Дудко организовал покушение на бывшего шефа.

Бывшего милиционера приговорили к 12 годам и 10 месяцам колонии строго режима.

Стоит заметить, что Олег Дудко свою вину не признал.

- Олег Валерьевич и сейчас, находясь в колонии, настаивает на своей невиновности, - рассказывает «КП» гражданская жена Олега Дудко Анжела Насырова.

Женщина обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой с просьбой посодействовать в переводе Олега Дудко в колонию в Свердловскую область. Омбудсмен подключилась к решению этого вопроса и написала обращение в адрес ГУФСИН (письмо есть в распоряжении редакции). Однако в ведомстве отказали в переводе.

- Добираться до той колонии из Екатеринбурга мне достаточно далеко. Кроме того, Олег Валерьевич уже не молод. И ему необходимо наблюдение врачей, а в нашей области медицина находится на более высоком уровне, нежели в Башкирии, - рассказала Анжела Насырова.

В своем ответе на имя Татьяны Мерзляковой начальник Управления исполнения приговоров и специального учета ГУФСИН России сообщил, что медицина в колонии города Стерлитамака находится на высоком уровне. Кроме того, официально Анжела Насырова не является родственницей Олега Дудко, поэтому причин переводить экс-начальника Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга в Свердловскую область нет.

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