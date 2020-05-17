Виды, как с открытки: где провести майские выходные на Среднем Урале

У невьянской башни Фото: Александр Ёжь Осипов

Как только солнышко пригрело, у нас начало появляться отпускное настроение. Тем более впереди лето. В мечтах мы уже где-нибудь на пляже…. Но, увы, в России пока не наступил пляжный сезон, да еще и цены на курортах здорово взлетели. Улететь отдыхать за границу, пока не дает эпидемиологическая обстановка в мире. А, может, да ну вашу Турцию, давайте махнем смотреть красоты Урала.

СОБИРАЕМ ЧЕМОДАН

Для путешествия нам понадобится хорошая компания, чтобы было с кем разделить впечатления, и автомобиль для поездки до места назначения. Помимо небольшой дорожной сумки с собой берем смартфон, ведь в современном мире без гаджета никуда. Но сначала нужно убедиться, что он заряжен, на балансе достаточно денег и как работает интернет. С последними двумя пунктами проблем нет. У всех участников нашего путешествия сим-карты «МегаФона». Недавно мы подключили тариф «Максимум», где есть безлимитный интернет. Так что со связью у нас точно будет все отлично.

А теперь в путь.

НЕВЬЯНСК

Вид, который открывается с вершины! Фото: Александр Ёжь Осипов

С друзьями мы решили увидеть главные достопримечательности Среднего Урала. Первая точка Невьянск. Ну все, компания в сборе, крепим свой смартфон на держатель и включаем навигатор. Стартуем из центра Екатеринбурга.

- Город Невьянск, - говорю я навигатору.

- 89 километров, время пути 1 час 27 минут, - отвечает голос из телефона.

Дорога до Невьянска пролегает по Серовскому тракту, движение спокойное. По пути вспоминаю, что забыла предупредить маму о своей поездке. Тормозим у обочины, пишем сообщение в WhatsApp. Телефон показывает, что со связью порядок – полная антенна, интернет LTE. Через секунду вижу, что сообщение получено. Теперь можно ехать дальше.

Самой главной достопримечательностью Невьянска является наклонная башня. Да-да, на Урале есть своя Пизанская башня.

Здание входит в музейный комплекс Невьянского государственного историко-архитектурного музея. Башня была построена в 1721–1725 годах по указу Акинфия Демидова. На экскурсии вас проведут с самого низа до верха и расскажут историю города.

Но прежде, чем начать, делаем селфи и загружаем в сторис Instagram.

Экскурсия начинается в подвальном помещении, где в XVIII веке находились темницы. Говорят, что под башней Демидовские рабочие чеканили монеты без ведома императрицы, а когда в Невьянск отправился ревизор, Акинфий отдал приказ затопить помещения вместе с рабочими.

О башне существует огромное количество историй, и экскурсоводы Невьянского музея увлеченно рассказывают каждую из них, но не забывают отметить, нашли ли историки этому мифу подтверждение. Большинство легенд связано с хозяином башни Акинфием Демидовым.

Подъем наверх, куда ведут крутые лестницы, занял 40 минут. Конечная точка – небольшой балкон, а оттуда весь Невьянск как на ладони. Какие шикарные фотографии получились, которыми мы мгновенно поделились в соцсетях – лайки и комментарии посыпались за считанные минуты.

АЭРОДРОМ БЫНЬГИ

На аэродроме Быньги Фото: Александр Ёжь Осипов

Следующая точка нашего путешествия – аэродром Быньги. От Невьянска туда ехать 17 километров. Навигатор нас не обманул и довел до места назначения за 21 минуту.

Аэродром Быньги - место, где исполняются мечты многих людей. Именно здесь можно прыгнуть с парашютом. Бескрайнее поле, куда приземляются спортсмены и просто любители, окружено красивым лесом.

Прыгать мы не собираемся, но полюбоваться другими парашютистами хотим. Администратор любезно проводил нас до смотровой площадки. Сделаем несколько фотографий и поедем дальше. Долго ждать красивых кадров не пришлось.

Сегодня на аэродроме можно совершить прыжок с парашютом и полетать на самолетах Ан-2 и Ан-3. А также с этими самолетами разрешают сфотографироваться.

АЛАПЕВСК И ЖИЗНЬ СЕМЬИ ЧАЙКОВСКИХ (ДОМ-МУЗЕЙ)

Фото: предоставлено Дом-музей П.И. Чайковского в Алапаевске

Еще один день нашего уральского трипа мы тоже начинаем в Екатеринбурге. В 7 утра стартуем из центра города в Алапаевск. Ехать 150 километров, почти полтора часа. В этот раз мы решили по дороге насладиться классической музыкой, ведь наша поездка в Алапаевск не просто для того, чтобы полюбоваться красотами города – мы направляемся в Дом-музей имени Чайковского.

В приложении находим подборку из его композиций – «Лебединое озеро» и «Щелкунчик». Музыку слушаем в онлайн режиме, ведь безлимитный интернет от «МегаФона» с легкостью позволяет это делать.

Главная городская достопримечательность Алапаевска— дом-музей П. И. Чайковского. Знаменитый композитор прожил в этом доме всего 15 месяцев.

По музею проводят экскурсии, а мы решили поделиться ей в Instagram и с разрешения экскурсовода провели прямой эфир. Интернет оказался на высоте и трансляция прошла без задержек.

В Алапаевске отец Чайковского был управляющим горного округа. Он привез сюда семью весной 1849 года, когда будущему композитору было 9 лет.

В музее восстановлена обстановка, рояль, на котором музицировал маленький Петя, а также старинный орган. Экскурсию проводят под музыку Чайковского, инструменты в музее в рабочем состоянии.

В саду, в котором в детстве играл композитор, установлен памятник.

НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА И МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

Музей деревянного зодчества Нижняя Синячиха. Фото: Александр Ёжь Осипов

Следующая точка на нашем маршруте – музей деревянного зодчества в Нижней Синячихе. От Алапаевска это всего 14 километров. Путь пролегает через живописные поля. Останавливаемся, чтобы сделать фотосессию на фоне красивой уральской природы. Прямо посреди поля делимся своими фотографиями в соцсетях.

Главная достопримечательность Нижней Синячихи - Музей деревянного зодчества. Это по-настоящему уникальное место, где можно с головой погрузиться в атмосферу Древней Руси.

Одной из памятников старины является Спасо-Преображенская церковь. У храма девять куполов, а ведь у обычных российских храмов их гораздо меньше. Основная часть построена в стиле сибирского барокко, а колокольная часть – классицизма. На первом этаже церкви разместилась экспозиция старинных икон, церковной утвари и богослужебных книг

На территории заповедника есть музей под открытым небом. Там расположились пять часовен, кузница, три крестьянские усадьбы, две башни и постоялый двор.

Но помимо интересных зданий виды тут, как с открытки. Мы сделали столько фотографий, что хватит до конца года выкладывать их в соцсети. Впечатления были такими сильными, что захотелось показать эту красоту маме. Видеозвонок в мессенджере хоть и не передает картинку во всех красках, но даже она получила удовольствие от увиденного. Все потому что интернет был быстрым.

Нижняя Синячиха однозначно стоит того, чтобы туда съездить. Туристов здесь встречают с теплотой, можно заказать экскурсию или самостоятельно погулять по музейному комплексу.

ДОМ КУЗНЕЦА КИРИЛЛОВА

Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара. Фото: Алексей Булатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По пути из Нижней Синячихи домой мы решили заехать в одно удивительное место. Дом кузнеца Кириллова в селе Кунара – это настоящая сказка. Само село находится в 20 километрах от Невьянска, поэтому мы добрались до места назначения за полтора часа.

Дом кузнеца Кириллова видно сразу. Стоишь перед ним – и глаз не отвести! Чего здесь только нет! Счастливые дети, голуби, солнце, богатыри... Много символики Советского союза. В центре – профиль В.И. Ленина. Самое распространенное украшение – орнаменты и цветы.

Дом кузнеца Кириллова. Фото: Алексей Булатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впечатлений куча, также как и фотографий возле этого сказочного терема.

Пусть наше путешествие было коротким, зато столько всего увидели и получили много эмоций – хватит надолго. Вдвойне приятно, что впечатлениями можно быстро поделиться с близкими и друзьями, а фото на память сохранить в своих соцсетях.