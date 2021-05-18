Над Уралом пролетел «космический поезд» Илона Маска

Фото: Илья Янковский, vk.com/jankowsky

Те, кто не спал минувшей ночью на Урале, могли стать очевидцами уникального небесного зрелища. Целый «поезд» из звезд пересекал темный небосвод, двигаясь с запада на восток. Аналогия с поездом тем более верная, что все звездочки двигались по одной линии, словно по рельсам, на одинаковом расстоянии друг от друга. Метеоритный дождь? Болиды? Летающие тарелки?

Как оказалось, все куда прозаичнее. Это были спутники связи Starlink, запущенные в космос американским миллиардером Илоном Маском. Первая группа таких спутников была отправлена на орбиту Земли еще два года назад. Они должны обеспечить высокоскоростным Интернетом даже те уголки планеты, где он почти недоступен.

Пролет спутников Starlink над Уралом попал на камеру астронома Ильи Янковского, фиксирующую падения небесных тел.

- В этот раз мне удалось снять на видео две партии спутников, запущенные 29 апреля и 15 мая 2021 года, - написал Илья Янковский. - Самый свежий запуск наиболее интересен - в ближайшие дни спутники будут находиться плотно друг к другу, что делает их пролеты более эффектными.