Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 мая 2021 года

На Среднем Урале активно продолжается процесс вакцинации населения от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 46 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Салде, Нижней Туре, Первоуральске, Ревде, Полевском, Каменске-Уральском, Березовском, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 003 человека, из которых 81 840 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз медики сняли у 110 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 мая 2021 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 253 пациентов остается тяжелым, 135 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 97 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также пополнилась статистика погибших от COVID-19 – за сутки +9 новых случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 279 человек.

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