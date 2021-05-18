Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 18 мая 2021 года

На Среднем Урале активно продолжается процесс вакцинации населения от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 46 приходятся на уральскую столицу.
Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Салде, Нижней Туре, Первоуральске, Ревде, Полевском, Каменске-Уральском, Березовском, Качканаре и других населенных пунктах Свердловской области.
Общее число зараженных коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 88 003 человека, из которых 81 840 полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз медики сняли у 110 человек.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 18 мая 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
На данный момент состояние 253 пациентов остается тяжелым, 135 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 97 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Также пополнилась статистика погибших от COVID-19 – за сутки +9 новых случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 279 человек.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb