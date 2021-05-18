Умка скончался 20 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура закончила проверку Екатеринбургского зоопарка после смерти белого медведя. Любимец публики Умка неожиданно скончался в конце апреля, а причиной смерти в учреждении назвали резиновый мячик, который он проглотил. Игрушку в вольер хищника бросил кто-то из посетителей. При вскрытии мяч нашли в желудке у животного. Однако прокуратура сообщила, что Умка мог погибнуть совсем по другой причине.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой запрошены: заключение ветеринарного врача, экспертиза патологоанатомического вскрытия и гистологического исследования. Согласно экспертизе, выполненной сотрудниками кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО УрГАУ, смерть медведя наступила в результате кровоизлияния в мозг. Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, прокуратура нашла нарушения в работе Екатеринбургского зоопарка. Во время проверки выяснилось, что там не предпринимают достаточных мер, чтобы обеспечить безопасность животным. В вольеры хищников без труда могут попадать посторонние предметы, а это никем не пресекается.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- В этой связи прокуратура в адрес директора зоопарка внесла представление с требованием устранения выявленных нарушений, рассмотрение которого поставлено на контроль, - добавили в прокуратуре по Свердловской области.

Напомним, Умка в этом году отметил свое 25-летие. Сам хищник попал в Екатеринбургский зоопарк 23 года назад. Родился белый медведь на Чукотке в дикой природе, но браконьеры убили его маму, а собаки загнали малыша в деревню, едва не разорвав. Потом медвежонка нашли люди и уже передали специалистам. В Екатеринбургском зоопарке у Умки была супруга Айна. После смерти Умки возле его вольера собираются поставить памятную табличку.

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