В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали три школы

К сожалению, сообщение о якобы заложенных взрывных устройствах в городе не редкость Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 мая в адрес трех школ Екатеринбурга пришли сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Как рассказал «КП» осведомленный источник, сообщения пришли на электронные адреса школы №1 и 80, а также в адрес школы «Гелиос», расположенной на Стачек, 27а.

Сейчас указанные учебные заведения проверяют саперы из «Урал-Вымпел»

- Одну из школ уже проверили, взрывных устройств не обнаружено. Сейчас предстоит проверить школу на Стачек, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В департаменте образования Екатеринбурга подтвердили сообщения о минировании учебных заведений. Правда, ведомству пока известно лишь о минировании школы №1 и №80.

К сожалению, сообщения о ложных минированиях в для Екатеринбурга не редкость. 8 апреле неизвестные «минировали» здание Кировского районного суда, а 2 апреля из-за сообщения о якобы заложенной бомбе пришлось эвакуировать здание мэрии Екатеринбурга.