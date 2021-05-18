В предварительном голосовании «Единой России» примут участие почти 500 кандидатов

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России», впервые более половины кандидатов – беспартийные.

Всего на участие в процедуре подано 7 636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

Почти 35% участников предварительного голосования – это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов – 41 год.

- Мы продлили на две недели подачу заявок. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации – это чуть больше 4 млн – те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму, - рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры – представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования – 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый – действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

В Свердловской области оргкомитет «Единой России» зарегистрировал на процедуру предварительного голосования 492 кандидата: в том числе 161 — в Госдуму, 331 — в Законодательное Собрание Свердловской области. В 2016 году эти показатели были 113 и 216 человек соответственно. Об этом на пресс-конференции рассказал Секретарь свердловского Регионального отделения партии Виктор Шептий.

- Состав участников широкий: действующие депутаты, медработники, волонтеры, общественники. Есть заявления от Союза добровольцев Донбасса и от молодых активистов, что говорит о постоянном и последовательном курсе на омоложение и обновление состава депутатских объединений, — пояснил Виктор Шептий.

По данным Регионального отделения партии, интерес к праймериз высок — более 200 тысяч человек уже зарегистрировались на портале предварительного голосования.

Напомним, регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно. Зарегистрироваться можно на сайте PG.ER.RU.

Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая, оно будет электронным. Итоги голосования подведут 1 июня. Далее будет сформирован список кандидатов в Госдуму и в ЗССО.

Выборы пройдут 19 сентября.