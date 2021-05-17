Машину отбросило на фуру: в аварии на Тюменском тракте пострадали двое полицейских

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Утром 17 мая на Тюменском тракте недалеко от Екатеринбурга произошла авария с участием трех автомобилей. В отечественную Lada Priora врезалась Газель, от удара легковушку отбросило на проезжавшую по встречной полосе фуру Freightliner. Позже выяснилось, что в легковушке ехали полицейские.

- В 10:00 на 46 км автодороги Екатеринбург – Тюмень 21-летний неработающий гражданин, управляя ГАЗ-3302, допустил наезд на заднюю часть служебного автомобиля Lada Priora, стоявшего в левом ряду и пропускавшего машину для поворота, - прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, в машине находились майор полиции и майор юстиции. С различными травмами их госпитализировали в больницу Екатеринбурга. В момент столкновения пострадавшие находились при исполнении, но без формы.

Чтобы выяснить обстоятельства, на место выезжали сотрудники ОВД города Заречного, которые и приняли вызов о ДТП. По факту аварии проводится проверка.